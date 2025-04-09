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В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 09.04.2025 (обновлено: 16:56 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html
В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове
В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025
В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове
Три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием уничтожены в Харькове, также поражён склад боеприпасов и ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:09:00+03:00
2025-04-09T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
чугуев
изюм (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием уничтожены в Харькове, также поражён склад боеприпасов и ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Поздно вечером 8 апреля 2025 года по Харькову были нанесены удары... Основнянский район: били по мелким производствам, связанным с БПЛА. Полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование. Ещё несколько повреждены, степень разрушения уточняется. Индустриальный район: удар по складу с боеприпасами и десятками бочек ГСМ. Рядом уничтожено несколько машин", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, информаторы Лебедева сообщили об ударах в Чугуеве и Изюме Харьковской области. В Чугуеве были поражены цели в районе железнодорожной станции, где находится действующая нефтебаза, используемые ВСУ склады мебельного комбината и кирпичный завод, где часто видят технику с личным составом. Подпольщики из Изюма сообщили о "прилете" на окраине, после которой в город примчалось семь автомобилей скорой помощи и два грузовика, вероятнее всего, с раненными и ликвидированным украинскими военнослужащими.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
чугуев
изюм (город)
украина
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харьков, в мире, чугуев, изюм (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Чугуев, Изюм (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове

Лебедев: в Харькове уничтожили три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием уничтожены в Харькове, также поражён склад боеприпасов и ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Поздно вечером 8 апреля 2025 года по Харькову были нанесены удары... Основнянский район: били по мелким производствам, связанным с БПЛА. Полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование. Ещё несколько повреждены, степень разрушения уточняется. Индустриальный район: удар по складу с боеприпасами и десятками бочек ГСМ. Рядом уничтожено несколько машин", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, информаторы Лебедева сообщили об ударах в Чугуеве и Изюме Харьковской области. В Чугуеве были поражены цели в районе железнодорожной станции, где находится действующая нефтебаза, используемые ВСУ склады мебельного комбината и кирпичный завод, где часто видят технику с личным составом. Подпольщики из Изюма сообщили о "прилете" на окраине, после которой в город примчалось семь автомобилей скорой помощи и два грузовика, вероятнее всего, с раненными и ликвидированным украинскими военнослужащими.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреЧугуевИзюм (город)Сергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
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