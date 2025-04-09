https://ria.ru/20250409/podpole-2010280075.html

В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове

В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове - РИА Новости, 09.04.2025

В подполье сообщили об уничтожении цехов по сборке БПЛА в Харькове

Три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием уничтожены в Харькове, также поражён склад боеприпасов и ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:09:00+03:00

2025-04-09T16:09:00+03:00

2025-04-09T16:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

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изюм (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Три цеха по сборке БПЛА вместе с оборудованием уничтожены в Харькове, также поражён склад боеприпасов и ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Поздно вечером 8 апреля 2025 года по Харькову были нанесены удары... Основнянский район: били по мелким производствам, связанным с БПЛА. Полностью уничтожены три цеха и дорогостоящее оборудование. Ещё несколько повреждены, степень разрушения уточняется. Индустриальный район: удар по складу с боеприпасами и десятками бочек ГСМ. Рядом уничтожено несколько машин", - рассказал собеседник агентства.Кроме того, информаторы Лебедева сообщили об ударах в Чугуеве и Изюме Харьковской области. В Чугуеве были поражены цели в районе железнодорожной станции, где находится действующая нефтебаза, используемые ВСУ склады мебельного комбината и кирпичный завод, где часто видят технику с личным составом. Подпольщики из Изюма сообщили о "прилете" на окраине, после которой в город примчалось семь автомобилей скорой помощи и два грузовика, вероятнее всего, с раненными и ликвидированным украинскими военнослужащими.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

чугуев

изюм (город)

украина

харьковская область

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харьков, в мире, чугуев, изюм (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область