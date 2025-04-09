https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010241152.html
В Подмосковье врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца
В Подмосковье врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца не снимал однодневные линзы, сейчас юноша выписан из больницы... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:27:00+03:00
2025-04-09T14:27:00+03:00
2025-04-09T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца не снимал однодневные линзы, сейчас юноша выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Бригада скорой доставила в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 16-летнего юношу с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отек век и сильное помутнение зрения. В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, а в правом – инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. Мальчик признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента госпитализировали в отделение офтальмологии", - отметили в пресс-службе. По словам офтальмолога Ксении Тарасковой, возникшие в глазу подростка патологии могли привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. Врачи незамедлительно провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии, и благодаря своевременному лечению у пациента уменьшились боли и спал отек. На седьмой день лечения юношу выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз минимум на шесть месяцев. "Врачи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз. Их невыполнение может привести к серьезным осложнениям вплоть до потери зрения", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009272565.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца
В центре Рошаля врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца не снимал однодневные линзы, сейчас юноша выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Бригада скорой доставила в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 16-летнего юношу с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отек век и сильное помутнение зрения. В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, а в правом – инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. Мальчик признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента госпитализировали в отделение офтальмологии", - отметили в пресс-службе.
По словам офтальмолога Ксении Тарасковой, возникшие в глазу подростка патологии могли привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. Врачи незамедлительно провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии, и благодаря своевременному лечению у пациента уменьшились боли и спал отек.
На седьмой день лечения юношу выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз минимум на шесть месяцев.
"Врачи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз. Их невыполнение может привести к серьезным осложнениям вплоть до потери зрения", - добавили в пресс-службе.