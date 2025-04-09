https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010224392.html

В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей

В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей

Военные следователи, расследуя дело арбитражного управляющего АО "Главное управление обустройств войск", выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:25:00+03:00

2025-04-09T13:25:00+03:00

2025-04-09T13:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

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москва

главное управление обустройства войск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Военные следователи, расследуя дело арбитражного управляющего АО "Главное управление обустройств войск", выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего сотрудника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройств войск" Светланы Буниной, арбитражного управляющего Максима Соловьева, а также генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Московская торговая компания" Алексея Тингаева. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2017–2020 годы арбитражный управляющий АО "Главное управление обустройств войск" Алексей Асташкин и бизнесмен Сергей Овчинников вместе с Буниной, Соловьевым и Тингаевым в ходе процедуры банкротства подведомственного госпредприятия ООО "Возрождение" организовали фиктивные торги и похитили имущественные комплексы в Подмосковью стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Отмечается, что ранее следователи установили причастность Асташкина и Овчинникова к хищениям совместно с начальником управления проблемных активов АО "Главное управление обустройств войск" Николаем Грачевым и бизнесменом Евгением Потаповым имущественных комплексов в Москве и подмосковной Балашихе стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. "В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд рублей, на которое наложен арест", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьева отправлены в СИЗО, а Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыски арестованы заочно.

https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html

https://ria.ru/20241018/balashikha-1978675811.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, главное управление обустройства войск, следственный комитет россии (ск рф), возрождение