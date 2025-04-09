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В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025
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13:25 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podmoskove-2010224392.html
В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей
В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2025
В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей
Военные следователи, расследуя дело арбитражного управляющего АО "Главное управление обустройств войск", выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:25:00+03:00
2025-04-09T13:25:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
главное управление обустройства войск
следственный комитет россии (ск рф)
возрождение
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Военные следователи, расследуя дело арбитражного управляющего АО "Главное управление обустройств войск", выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего сотрудника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройств войск" Светланы Буниной, арбитражного управляющего Максима Соловьева, а также генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Московская торговая компания" Алексея Тингаева. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2017–2020 годы арбитражный управляющий АО "Главное управление обустройств войск" Алексей Асташкин и бизнесмен Сергей Овчинников вместе с Буниной, Соловьевым и Тингаевым в ходе процедуры банкротства подведомственного госпредприятия ООО "Возрождение" организовали фиктивные торги и похитили имущественные комплексы в Подмосковью стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Отмечается, что ранее следователи установили причастность Асташкина и Овчинникова к хищениям совместно с начальником управления проблемных активов АО "Главное управление обустройств войск" Николаем Грачевым и бизнесменом Евгением Потаповым имущественных комплексов в Москве и подмосковной Балашихе стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. "В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд рублей, на которое наложен арест", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьева отправлены в СИЗО, а Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыски арестованы заочно.
https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва, главное управление обустройства войск, следственный комитет россии (ск рф), возрождение
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва, Главное управление обустройства войск, Следственный комитет России (СК РФ), Возрождение
В Подмосковье выявили хищение недвижимости на 250 миллионов рублей

Военные следователи выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Военные следователи, расследуя дело арбитражного управляющего АО "Главное управление обустройств войск", выявили хищение недвижимости в Подмосковье на 250 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего сотрудника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройств войск" Светланы Буниной, арбитражного управляющего Максима Соловьева, а также генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Московская торговая компания" Алексея Тингаева. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2017–2020 годы арбитражный управляющий АО "Главное управление обустройств войск" Алексей Асташкин и бизнесмен Сергей Овчинников вместе с Буниной, Соловьевым и Тингаевым в ходе процедуры банкротства подведомственного госпредприятия ООО "Возрождение" организовали фиктивные торги и похитили имущественные комплексы в Подмосковью стоимостью свыше 250 миллионов рублей.
Отмечается, что ранее следователи установили причастность Асташкина и Овчинникова к хищениям совместно с начальником управления проблемных активов АО "Главное управление обустройств войск" Николаем Грачевым и бизнесменом Евгением Потаповым имущественных комплексов в Москве и подмосковной Балашихе стоимостью более 1,6 миллиарда рублей.
"В ходе следственных действий установлено имущество, находящееся в собственности обвиняемых, общей стоимостью более 1,4 млрд рублей, на которое наложен арест", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что Асташкин, Грачев, Потапов, Бунина и Соловьева отправлены в СИЗО, а Тингаев и Овчинников объявлены в международный розыски арестованы заочно.
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