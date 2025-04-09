https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010190624.html

Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин

Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2025

Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин

Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:25:00+03:00

2025-04-09T11:25:00+03:00

2025-04-09T11:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "От всей социальной сферы как на федеральном уровне, так и в регионах – требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран и каждая семья участника СВО – получали всю необходимую помощь. В короткие сроки и в полном объеме", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010189507.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф