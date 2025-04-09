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Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010190624.html
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2025
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин
Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:25:00+03:00
2025-04-09T11:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "От всей социальной сферы как на федеральном уровне, так и в регионах – требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран и каждая семья участника СВО – получали всю необходимую помощь. В короткие сроки и в полном объеме", - отметил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин

Мишустин: поддержка ветеранов СВО требует максимальных усилий всей соцсферы РФ

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"От всей социальной сферы как на федеральном уровне, так и в регионах – требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран и каждая семья участника СВО – получали всю необходимую помощь. В короткие сроки и в полном объеме", - отметил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинВооруженные силы РФ
 
 
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