https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010190624.html
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин - РИА Новости, 09.04.2025
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин
Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:25:00+03:00
2025-04-09T11:25:00+03:00
2025-04-09T11:25:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Поддержка ветеранов СВО и членов их семей требует максимальных усилий всей социальной сферы России, заявил в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "От всей социальной сферы как на федеральном уровне, так и в регионах – требуются максимальные усилия, чтобы каждый ветеран и каждая семья участника СВО – получали всю необходимую помощь. В короткие сроки и в полном объеме", - отметил Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Поддержка ветеранов СВО требует усилий всей соцсферы, заявил Мишустин
Мишустин: поддержка ветеранов СВО требует максимальных усилий всей соцсферы РФ