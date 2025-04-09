https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010189507.html
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 09.04.2025
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:21:00+03:00
2025-04-09T11:21:00+03:00
2025-04-09T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_a4eb4a428194046906cf55c97bc7ec45.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. "Для повышения качества реабилитации наших бойцов министерством (труда и социальной защиты - ред.) уже разработаны единые стандарты такой поддержки. Теперь нужно организовать их оперативное внедрение в повседневную деятельность учреждений социальной сферы", - подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887845628_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_21ff6c8036a43e0bb5e799a4a75b8fe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Мишустин призвал оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО