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Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010189507.html
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 09.04.2025
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:21:00+03:00
2025-04-09T11:21:00+03:00
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. "Для повышения качества реабилитации наших бойцов министерством (труда и социальной защиты - ред.) уже разработаны единые стандарты такой поддержки. Теперь нужно организовать их оперативное внедрение в повседневную деятельность учреждений социальной сферы", - подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
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общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ
Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО

Мишустин призвал оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений.
"Для повышения качества реабилитации наших бойцов министерством (труда и социальной защиты - ред.) уже разработаны единые стандарты такой поддержки. Теперь нужно организовать их оперативное внедрение в повседневную деятельность учреждений социальной сферы", - подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил МишустинВооруженные силы РФ
 
 
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