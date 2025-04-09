https://ria.ru/20250409/podderzhka-2010189507.html

Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО

Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 09.04.2025

Мишустин призвал оперативно внедрить стандарты поддержки бойцов СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:21:00+03:00

2025-04-09T11:21:00+03:00

2025-04-09T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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михаил мишустин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал в видеообращении оперативно внедрить единые стандарты поддержки бойцов СВО в работу социальных учреждений. "Для повышения качества реабилитации наших бойцов министерством (труда и социальной защиты - ред.) уже разработаны единые стандарты такой поддержки. Теперь нужно организовать их оперативное внедрение в повседневную деятельность учреждений социальной сферы", - подчеркнул Мишустин в обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.

https://ria.ru/20241017/putin-1978587195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф