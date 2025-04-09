https://ria.ru/20250409/pochta-2010273474.html

"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома

"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома - РИА Новости, 09.04.2025

"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома

"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламы в многоквартирные дома, сообщило Минцифры РФ в своем... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:47:00+03:00

2025-04-09T15:47:00+03:00

2025-04-09T15:47:00+03:00

россия

максут шадаев

почта россии

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламы в многоквартирные дома, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. Ранее в среду министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". "Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы", - сказано в комментарии министерства по законопроекту. В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

https://ria.ru/20250402/putin-2008915346.html

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россия, максут шадаев, почта россии, госдума рф, общество