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"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома
"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома - РИА Новости, 09.04.2025
"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома
"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламы в многоквартирные дома, сообщило Минцифры РФ в своем... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:47:00+03:00
2025-04-09T15:47:00+03:00
2025-04-09T15:47:00+03:00
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. "Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламы в многоквартирные дома, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале, комментируя законопроект о мерах поддержки компании. Ранее в среду министерство опубликовало на портале проектов нормативных актов законопроект о мерах поддержки "Почты России". "Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы", - сказано в комментарии министерства по законопроекту. В декабре 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что власти намерены предоставить "Почте России" ряд эксклюзивных преимуществ монопольного характера, законопроекты планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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россия, максут шадаев, почта россии, госдума рф, общество
Россия, Максут Шадаев, Почта России, Госдума РФ, Общество
"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке писем в дома
"Почта России" станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции