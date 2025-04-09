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Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом - РИА Новости, 09.04.2025
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22:59 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/pmr-2010353641.html
Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом
Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом - РИА Новости, 09.04.2025
Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом
Милитаризация Молдавии является угрозой и вызовом для Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:59:00+03:00
2025-04-09T22:59:00+03:00
в мире
молдавия
днестр
румыния
виталий игнатьев
майя санду
объединенная контрольная комиссия (окк)
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Милитаризация Молдавии является угрозой и вызовом для Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский". "Молдова, к сожалению, милитаризируется, и для нас это угроза и вызов, потому что мы считаем, что урегулирование должно быть максимально мирным. И здесь основа нашего мира — это миротворческая операция на Днестре, она является незыблемой", - сказал Игнатьев.Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона принимает все меры, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе. "А что должно делать Приднестровье? Защищать интересы своего народа, обеспечивать дееспособность миротворческой операции, использовать любые дипломатические возможности для того, чтобы отстаивать свои интересы на мировой арене", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997882535.html
https://ria.ru/20250402/moldaviya-2008959831.html
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в мире, молдавия, днестр, румыния, виталий игнатьев, майя санду, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе, нато
В мире, Молдавия, Днестр, Румыния, Виталий Игнатьев, Майя Санду, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), ОБСЕ, НАТО
Глава МИД Приднестровья назвал милитаризацию Молдавии вызовом

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии угрозой для страны

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Виталий Игнатьев . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Милитаризация Молдавии является угрозой и вызовом для Приднестровья, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"Молдова, к сожалению, милитаризируется, и для нас это угроза и вызов, потому что мы считаем, что урегулирование должно быть максимально мирным. И здесь основа нашего мира — это миротворческая операция на Днестре, она является незыблемой", - сказал Игнатьев.
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7 февраля, 08:47
Глава МИД ПМР также отметил, что приднестровская сторона принимает все меры, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.
"А что должно делать Приднестровье? Защищать интересы своего народа, обеспечивать дееспособность миротворческой операции, использовать любые дипломатические возможности для того, чтобы отстаивать свои интересы на мировой арене", - отметил Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Молдавия обвинила ПМР в стремлении завести переговоры в тупик
2 апреля, 18:06
 
В миреМолдавияДнестрРумынияВиталий ИгнатьевМайя СандуОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)ОБСЕНАТО
 
 
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