https://ria.ru/20250409/petrov-2010177164.html

У актера Александра Петрова родился сын

У актера Александра Петрова родился сын - РИА Новости, 09.04.2025

У актера Александра Петрова родился сын

Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:29:00+03:00

2025-04-09T10:29:00+03:00

2025-04-09T10:31:00+03:00

культура

россия

александр петров (актер)

новости культуры

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. "Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!" - написал он под постом в соцсети Instagram*. Петров поблагодарил супругу Викторию Антонову за сына. "Любимая жена, спасибо за сына! Ты - Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" - добавил он. В декабре прошлого года Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231027/zhena-1905641486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр петров (актер), новости культуры