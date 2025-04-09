https://ria.ru/20250409/petrov-2010177164.html
У актера Александра Петрова родился сын
У актера Александра Петрова родился сын - РИА Новости, 09.04.2025
У актера Александра Петрова родился сын
Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:29:00+03:00
2025-04-09T10:29:00+03:00
2025-04-09T10:31:00+03:00
культура
россия
александр петров (актер)
новости культуры
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. "Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!" - написал он под постом в соцсети Instagram*. Петров поблагодарил супругу Викторию Антонову за сына. "Любимая жена, спасибо за сына! Ты - Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" - добавил он. В декабре прошлого года Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231027/zhena-1905641486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр петров (актер), новости культуры
Культура, Россия, Александр Петров (актер), Новости культуры
У актера Александра Петрова родился сын
Актер Александр Петров сообщил о рождении сына Федора