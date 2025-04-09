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У актера Александра Петрова родился сын - РИА Новости, 09.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:29 09.04.2025 (обновлено: 10:31 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/petrov-2010177164.html
У актера Александра Петрова родился сын
У актера Александра Петрова родился сын - РИА Новости, 09.04.2025
У актера Александра Петрова родился сын
Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. РИА Новости, 09.04.2025
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культура
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором. "Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!" - написал он под постом в соцсети Instagram*. Петров поблагодарил супругу Викторию Антонову за сына. "Любимая жена, спасибо за сына! Ты - Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" - добавил он. В декабре прошлого года Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, александр петров (актер), новости культуры
Культура, Россия, Александр Петров (актер), Новости культуры
У актера Александра Петрова родился сын

Актер Александр Петров сообщил о рождении сына Федора

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Петров
Актер Александр Петров - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Петров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Актер театра и кино Александр Петров сообщил, что у него родился сын, мальчика назвали Федором.
"Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! 06.04.2025. Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!" - написал он под постом в соцсети Instagram*.
Петров поблагодарил супругу Викторию Антонову за сына. "Любимая жена, спасибо за сына! Ты - Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!" - добавил он.
В декабре прошлого года Петров сообщил, что станет отцом, вместе с супругой Викторией Антоновой он поделился фотографией, на которой видно, что девушка беременна.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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