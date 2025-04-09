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Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба - РИА Новости, 09.04.2025
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Шоубиз
 
19:13 09.04.2025 (обновлено: 19:24 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба - РИА Новости, 09.04.2025
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба
Доминиканские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночного клуба тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал там в момент... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:13:00+03:00
2025-04-09T19:24:00+03:00
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Доминиканские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночного клуба тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал там в момент обрушения крыши, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес. "Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело", - сказал Мендес журналистам, его заявление опубликовало в своем блоге издание Reporte Ya. Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала на сцене вместе с отцом, накануне заявила журналистам, что он жив и его планируют госпитализировать. После этого появились сообщения о гибели музыканта, однако спасатели официально не подтверждали эту информацию. Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго. Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.
https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html
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Шоубиз, Санто-Доминго, В мире
Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба

Доминиканские спасатели достали тело музыканта Рубби Переса из-под завалов клуба

© AP Photo / Frank Franklin IIРубби Перес
Рубби Перес - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Рубби Перес. Архивное фото
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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Доминиканские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночного клуба тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал там в момент обрушения крыши, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес.
"Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело", - сказал Мендес журналистам, его заявление опубликовало в своем блоге издание Reporte Ya.
Полицейский у ночного клуба Jet Set после обрушения крыши в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 16:44
Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала на сцене вместе с отцом, накануне заявила журналистам, что он жив и его планируют госпитализировать. После этого появились сообщения о гибели музыканта, однако спасатели официально не подтверждали эту информацию.
Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы.
Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго.
Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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