https://ria.ru/20250409/peres-2010334708.html

Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба

Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба - РИА Новости, 09.04.2025

Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении ночного клуба

Доминиканские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночного клуба тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал там в момент... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:13:00+03:00

2025-04-09T19:13:00+03:00

2025-04-09T19:24:00+03:00

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МЕХИКО, 9 апр - РИА Новости. Доминиканские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося ночного клуба тело музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который выступал там в момент обрушения крыши, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям COE генерал Хуан Мануэль Мендес. "Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело", - сказал Мендес журналистам, его заявление опубликовало в своем блоге издание Reporte Ya. Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала на сцене вместе с отцом, накануне заявила журналистам, что он жив и его планируют госпитализировать. После этого появились сообщения о гибели музыканта, однако спасатели официально не подтверждали эту информацию. Перес выступал на сцене ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в ночь на понедельник, когда в заведении частично обрушилась крыша. Согласно последним данным, по меньшей мере 124 человека погибли и 155 были госпитализированы с травмами. На месте продолжаются спасательные работы. Президент Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре 8-10 апреля по жертвам трагедии в Санто-Доминго. Рубби Перес - один из известнейших исполнителей музыки в жанре меренге. С начала своей карьеры в 1980-х годах он неоднократно поднимался со своими композициями в топ музыкальных чартов, становился обладателем местных и международных премий и дважды - лауреатом Globo Awards.

https://ria.ru/20250409/rossija-2010293462.html

https://ria.ru/20250409/putin-2010222982.html

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