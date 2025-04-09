https://ria.ru/20250409/peregovory-2010248599.html

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с США

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с США - РИА Новости, 09.04.2025

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с США

Часть российской делегации во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым прибыла в среду в Стамбул, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:43:00+03:00

2025-04-09T14:43:00+03:00

2025-04-09T14:48:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Часть российской делегации во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым прибыла в среду в Стамбул, передает корреспондент РИА Новости.Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. У здания генконсульства на центральной пешеходной улице Истикляль, как ожидается, будут усилены меры безопасности.Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.Самолет с делегацией приземлился в Стамбульском аэропорту около 14.20 по местному времени (совпадает с мск).В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

https://ria.ru/20250409/peregovory-2010214102.html

https://ria.ru/20250409/stambul-2010206812.html

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