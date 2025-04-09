https://ria.ru/20250409/peregovory-2010214102.html

Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле

Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025

Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле

Меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства РФ в Стамбуле на фоне планируемых в четверг российско-американских консультаций, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:52:00+03:00

2025-04-09T12:52:00+03:00

2025-04-09T13:32:00+03:00

александр дарчиев

россия

стамбул

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg

СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства РФ в Стамбуле на фоне планируемых в четверг российско-американских консультаций, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Предполагается", - ответил источник на вопрос о возможном усилении мер безопасности. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города, полиция дежурит возле него и в обычные дни, как и у большинства дипмиссий в центре города. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009995192.html

россия

стамбул

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр дарчиев, россия, стамбул, сша, в мире