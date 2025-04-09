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Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025
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12:52 09.04.2025 (обновлено: 13:32 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/peregovory-2010214102.html
Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле
Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025
Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле
Меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства РФ в Стамбуле на фоне планируемых в четверг российско-американских консультаций, сообщил РИА... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:52:00+03:00
2025-04-09T13:32:00+03:00
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства РФ в Стамбуле на фоне планируемых в четверг российско-американских консультаций, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду. Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "Предполагается", - ответил источник на вопрос о возможном усилении мер безопасности. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города, полиция дежурит возле него и в обычные дни, как и у большинства дипмиссий в центре города. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
https://ria.ru/20250408/peregovory-2010114147.html
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александр дарчиев, россия, стамбул, сша, в мире
Александр Дарчиев, Россия, Стамбул, США, В мире
Источник рассказал о подготовке к переговорам России и США в Стамбуле

Меры безопасности усилят у генконсульства в Стамбуле для переговоров РФ и США

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Меры безопасности будут усилены у здания генерального консульства РФ в Стамбуле на фоне планируемых в четверг российско-американских консультаций, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле в четверг, сообщил ранее РИА Новости источник. По его словам, прибытие делегаций РФ и США в Стамбул для проведения новой встречи ожидается в среду.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 20:47
Российскую делегацию возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"Предполагается", - ответил источник на вопрос о возможном усилении мер безопасности.
Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города, полиция дежурит возле него и в обычные дни, как и у большинства дипмиссий в центре города.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 12:38
 
Александр ДарчиевРоссияСтамбулСШАВ мире
 
 
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