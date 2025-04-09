Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле
Новый раунд переговоров РФ и США пройдет в российском генконсульстве в Стамбуле
Здание российского генконсульства в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в четверг. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.
"В этот раз переговоры пройдут в генконсульстве РФ", - сообщил источник. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города.
В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.
Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса.
Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.
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