https://ria.ru/20250409/peregovory-2010163078.html

Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле

Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле - РИА Новости, 09.04.2025

Источник: переговоры России и США пройдут в генконсульстве в Стамбуле

Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:29:00+03:00

2025-04-09T09:29:00+03:00

2025-04-09T10:21:00+03:00

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СТАМБУЛ, 9 апр - РИА Новости. Новый раунд переговоров между делегациями РФ и США состоится в генеральном консульстве РФ в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Второй раунд российско-американских консультаций, посвященных работе диппредставительств, состоится в четверг. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, посол России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. "В этот раз переговоры пройдут в генконсульстве РФ", - сообщил источник. Особняк расположен на оживленной пешеходной улице Истикляль в самом центре города. В МИД России отмечали, что на встрече будет продолжена ведущаяся сейчас в постоянном режиме предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран. Делегации РФ и США 10 апреля в Стамбуле обсудят только работу посольств, урегулирование конфликта на Украине и вопросы безопасности рассматриваться не будут, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс, подчеркнув, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном будет возможна только после разрешения украинского кризиса. Первая встреча в Стамбуле прошла 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

https://ria.ru/20250409/poljanskij-2010159363.html

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, стамбул, александр дарчиев