https://ria.ru/20250409/pentagon-2010356024.html

Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе

Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе - РИА Новости, 09.04.2025

Пентагон назвал условия для военного присутствия США в Европе

Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы, однако должно наилучшим образом отвечать... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T23:29:00+03:00

2025-04-09T23:29:00+03:00

2025-04-09T23:29:00+03:00

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вашингтон (штат)

пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы, однако должно наилучшим образом отвечать американским интересам, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, стенограмму которой распространил Пентагон. Хегсет добавил, что боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона. "Единственным человеком, который будет принимать решение о структуре сил США в Европе, будет президент (Дональд - ред.) Трамп, главнокомандующий", - подчеркнул глава американского военного ведомства.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003229432.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, вашингтон (штат), пит хегсет, министерство обороны сша