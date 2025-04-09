https://ria.ru/20250409/pentagon-2010320492.html

Шеф Пентагона обвинил Китай в глобальных военных амбициях

Шеф Пентагона обвинил Китай в глобальных военных амбициях - РИА Новости, 09.04.2025

Шеф Пентагона обвинил Китай в глобальных военных амбициях

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии и демонстрирует в направлении... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:54:00+03:00

2025-04-09T17:54:00+03:00

2025-04-09T18:30:00+03:00

в мире

китай

пит хегсет

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии и демонстрирует в направлении космоса. "Они управляют военными учреждениями и наземными сооружениями, которые расширяют их доступ в космос. Они пользуются ресурсами и землей, чтобы подпитывать китайские глобальные военные амбиции", - заявил Хегсет в ходе визита в Панаму. Китайский рыбопромысловый флот "крадет еду у наших наций и людей", заявил глава Пентагона. По его словам, "Пекин инвестирует и работает в этом регионе ради военного преимущества и нечестных экономических приобретений". "Мы не ищем войны с Китаем и она точно не является неизбежной, мы не ищем ее ни в какой форме. Но вместе мы должны твердо противостоять угрозе Китая в этом полушарии", - заявил глава американского военного ведомства. Как заявил Хегсет, позиция Трампа в том, что Панамский канал не должен "контролироваться Китаем". "Это не глобализм, это не интервенционизм, золотой век совместных национальных интересов. Мы хотим, чтобы это было золотым веком для нашей страны и этого полушария. Мы хотим, чтобы Америки были великими", - сказал Хегсет. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о намерении взять Панамский канал под контроль Штатов. Нападки на Китай из-за Панамского канала МИД КНР называл злонамеренными и нацеленными на очернение Республики ради собственного контроля над каналом. Непростые и без того отношения США и Китая обострились на фоне введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин. Вслед за контрмерами Пекина, Трамп приказал облагать сборами в 104% импорт из Китая. Посольство КНР в Вашингтоне на заявление Белого дома о том, что президент США будет щедр, если руководство Республики выйдет на американское с предложением о торговой сделки, сказало РИА Новости, что переговоры Китай ведет только на основе взаимоуважения и равноправно, а угрозы не лучший способ взаимодействия.

https://ria.ru/20250403/sputniki-2009190021.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html

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в мире, китай, пит хегсет, дональд трамп