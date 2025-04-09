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Россиянам сообщили о новой возможности получить “вторую пенсию” - РИА Новости, 09.04.2025
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03:15 09.04.2025 (обновлено: 04:05 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/pensiya-2010129623.html
Россиянам сообщили о новой возможности получить “вторую пенсию”
Россиянам сообщили о новой возможности получить “вторую пенсию” - РИА Новости, 09.04.2025
Россиянам сообщили о новой возможности получить “вторую пенсию”
Использование инструментов семейных накоплений научит граждан с детства правильно планировать свои финансы и в конечном итоге поможет заработать “вторую... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:15:00+03:00
2025-04-09T04:05:00+03:00
общество
россия
сергей беляков (напф)
национальная ассоциация пенсионных фондов
пенсия
вклады
деньги
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Использование инструментов семейных накоплений научит граждан с детства правильно планировать свои финансы и в конечном итоге поможет заработать “вторую пенсию”, рассказал агентству “Прайм” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.Он рассказал об обсуждаемой сейчас властями возможности расширения программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов. Эта мера поможет семье накопить на важные цели и научит граждан с юных лет планировать свою финансовую стратегию.Речь идет о создании так называемого “детского” счета ПДС для ребенка с рождения и до совершеннолетия. Затем молодой человек получит круглую сумму и сможет снова вступить в программу уже как взрослый.Он может откладывать деньги, даже будучи студентом: например, 100 рублей в день не обременяют бюджет, зато к 32-м годам превратятся в 2,3 миллиона рублей.“К этому времени он уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма, которую можно потратить на текущие нужды или продолжить копить, формируя себе пенсионный капитал”, — заключил Беляков.
https://ria.ru/20250407/pensii-2009588793.html
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общество, россия, сергей беляков (напф), национальная ассоциация пенсионных фондов, пенсия, вклады, деньги
Общество, Россия, Сергей Беляков (НАПФ), Национальная ассоциация пенсионных фондов, Пенсия, Вклады, Деньги
Россиянам сообщили о новой возможности получить “вторую пенсию”

Президент НАПФ Беляков: через детский счет ПДС можно накопить на вторую пенсию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Использование инструментов семейных накоплений научит граждан с детства правильно планировать свои финансы и в конечном итоге поможет заработать “вторую пенсию”, рассказал агентству “Прайм” президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Он рассказал об обсуждаемой сейчас властями возможности расширения программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов. Эта мера поможет семье накопить на важные цели и научит граждан с юных лет планировать свою финансовую стратегию.
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Речь идет о создании так называемого “детского” счета ПДС для ребенка с рождения и до совершеннолетия. Затем молодой человек получит круглую сумму и сможет снова вступить в программу уже как взрослый.
Он может откладывать деньги, даже будучи студентом: например, 100 рублей в день не обременяют бюджет, зато к 32-м годам превратятся в 2,3 миллиона рублей.
“К этому времени он уже получит образование, пройдёт школу молодых специалистов, определится с жизненными планами. И у него на счету снова будет внушительная сумма, которую можно потратить на текущие нужды или продолжить копить, формируя себе пенсионный капитал”, — заключил Беляков.
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ОбществоРоссияСергей Беляков (НАПФ)Национальная ассоциация пенсионных фондовПенсияВкладыДеньги
 
 
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