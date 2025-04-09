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Сотруднице МИД России, задержанной во Франции, вернули личные вещи - РИА Новости, 09.04.2025
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19:13 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/parizh-2010334557.html
Сотруднице МИД России, задержанной во Франции, вернули личные вещи
Сотруднице МИД России, задержанной во Франции, вернули личные вещи - РИА Новости, 09.04.2025
Сотруднице МИД России, задержанной во Франции, вернули личные вещи
Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:13:00+03:00
2025-04-09T19:13:00+03:00
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве. "С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве. Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.
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в мире, россия, франция, париж, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Париж, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Сотруднице МИД России, задержанной во Франции, вернули личные вещи

Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной сотрудницы МИД

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ во Франции
Здание посольства РФ во Франции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание посольства РФ во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добилось возврата личных вещей задержанной французскими пограничниками сотрудницы российского МИД, сообщили в диппредставительстве.
"С первых минут после задержания пограничной полицией Франции в парижском аэропорту Шарль-де-Голль сотрудницы МИД России посольство предпринимало все необходимые шаги для ее вызволения и защиты ее прав и интересов. Благодаря не прерывавшейся в течение суток работе посольства с французскими властями, прежде всего с МИД Франции, а также действиям нашего консульского сотрудника непосредственно в аэропорту, добились освобождения нашей коллеги. Полиция вернула ей личные вещи, в сопровождении российского консула она покинула аэропорт", - сообщили в посольстве.
Шестого апреля в аэропорту "Пари — Шарль-де-Голль" французской пограничной службой без объяснения причин была задержана сотрудница МИД РФ, у неё были изъяты компьютер и телефон, а направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал практически 7 часов допуска к коллеге, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Москва не оставит без последствий действия французской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание сотрудницы МИД РФ во Франции непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции. Он отметил, что это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ.
Николя де Ривьер - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Французского посла вызвали в МИД после задержания российского дипломата
Вчера, 11:30
 
В миреРоссияФранцияПарижМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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