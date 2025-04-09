В Подмосковье мужчина откусил женщине часть пальца
В Электростали пытавшейся разнять мужскую драку женщине откусили фалангу мизинца
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который откусил фалангу мизинца женщине, пытающейся остановить драку в Электростали, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный в кафе причинил ей телесные повреждения.
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"Предварительно установлено, что в одном из заведений, расположенных на улице Карла Маркса, между двумя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку. Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции доставили в отдел местного жителя 1996 года рождения. На него составлен административный протокол, по решению Электростальского городского суда он арестован на пять суток.
"Потерпевшая после окончания лечения будет направлена на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причинённого ее здоровью. Полицейскими по данному факту проводится проверка", - заключили в ведомстве.
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