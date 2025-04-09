https://ria.ru/20250409/palets-2010303327.html

В Подмосковье мужчина откусил женщине часть пальца

В Подмосковье мужчина откусил женщине часть пальца - РИА Новости, 09.04.2025

В Подмосковье мужчина откусил женщине часть пальца

Полиция задержала мужчину, который откусил фалангу мизинца женщине, пытающейся остановить драку в Электростали, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:03:00+03:00

2025-04-09T17:03:00+03:00

2025-04-09T17:25:00+03:00

происшествия

электросталь

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который откусил фалангу мизинца женщине, пытающейся остановить драку в Электростали, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. В дежурную часть УМВД России по городскому округу Электросталь поступило заявление от местной жительницы о том, что неизвестный в кафе причинил ей телесные повреждения. "Предварительно установлено, что в одном из заведений, расположенных на улице Карла Маркса, между двумя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку. Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции доставили в отдел местного жителя 1996 года рождения. На него составлен административный протокол, по решению Электростальского городского суда он арестован на пять суток. "Потерпевшая после окончания лечения будет направлена на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причинённого ее здоровью. Полицейскими по данному факту проводится проверка", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20230519/novokuznetsk-1872986237.html

https://ria.ru/20211025/ukho-1756171347.html

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, электросталь, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)