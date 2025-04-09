Секреты стиля жены Александра Овечкина: почему ей завидует вся Америка
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнастасия Шубская-Глаголева демонстрирует одежду из коллекции модельера Олега Овсиева на вечере фонда "Русский силуэт"
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ. Он обогнал канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, вписав свое имя в мировую историю. На спортивные подвиги Александра вдохновляет семья — супруга Анастасия Шубская и двое сыновей.
Ее по праву считают иконой стиля, а фигура вызывает зависть. Как ей это удается несмотря на многочисленные домашние заботы?
Детство, юность и образование
Анастасия родилась в Швейцарии 16 ноября 1993 года. Ее мама актриса Вера Глаголева, а папа бизнесмен Кирилл Шубский. С детства она занималась балетом, танцами, фигурным катанием и гимнастикой.
Глаголева рассказывала, что Настасия всегда была независимой и упрямой девочкой. С ранних лет она часто отказывалась делать то, что ей не нравилось, несмотря на уговоры родителей.
Бизнесмен Кирилл Шубский
"Настя росла довольно своенравной девочкой. Если ей чего-то не хотелось делать, переубедить ее было нереально. У дочки достаточно сложный характер, но авторитетами для нее стали старшие сестры — Анна и Мария. Настю папа много баловал, я же старалась воспитывать детей в строгости", — говорила актриса.
Как известно, школу Анастасия окончила экстерном, досрочно получив аттестат. В 2014 году Шубская получила диплом по специальности "продюсер" на факультете ВГИКа. Затем девушку отправилась на учебу в филиал New York Film Academy в Лос-Анджелесе.
Карьера Анастасии Шубской в кино, музыке и модельном бизнесе
Будучи подростком Анастасия решила пойти по стопам матери. В 2005 году она получила роль в психологической драме "Ка-де-бо", а в 2007 году в мелодраме "Чёртово колесо". Позже в 2008 году Настасья появится в сериале "Женщина желает знать...", снимаясь вместе со своей матерью Верой Глаголевой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер и актриса Вера Глаголева с дочерью актрисой Анастасией Шубской на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве
Режиссер и актриса Вера Глаголева с дочерью актрисой Анастасией Шубской на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве
Девушка попробовала себя и в модельном бизнесе. В 2011 году она приняла участие в бале дебютанток модного дома Chanel. Также Анастасия появилась на показе в честь 20-летия фонда "Русский силуэт" в платье от Валентина Юдашкина.
В 2022 году Анастасия Шубская решила стать певицей. За её продюсирование взялась подруга матери, исполнительница шансона Любовь Успенская. Певица помогла девушке записать дебютную композицию "Люби, не отпускай меня".
История любви Александра Овечкина и Анастасии Шубской
Хоть отношения хоккеиста и Настасьи начались в 2014 году, их первая встреча состоялась задолго до. Шубская впервые встретилась с Овечкиным в 2008 году в "Русском доме" во время летней Олимпиады в Пекине. Девушка составила компанию отцу.
© Соцсети Анастасии ШубскойЖена Александра Овечкина Анастасия Шубская
© Соцсети Анастасии Шубской
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская
Ни о какой романтике и речи не могло быть, ведь девушке было 14 лет, а хоккеисту 23 года. Овечкин и юная Шубская обменялись номерами телефонов и потанцевали друг с другом, на этом общение прекратилось.
"Помню, мы были в "Русском доме", и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень", — рассказала Анастасия.
Вновь судьба свела Овечкина и Шубскую только через несколько лет. Девушка в тот момент училась на последних курсах во ВГИКе, и однажды получила от Овечкина сообщение в социальных сетях.
Хоккеист написал Настасье, что случайно наткнулся на ее страницу, вспомнил и захотел пообщаться. Настя и Александр обменялись телефонами, а когда Шубская спустя несколько месяцев прилетела в США на курсы актерского мастерства, договорились встретиться.
Шубская боялась, что ей не о чем будет поговорить с хоккеистом. Однако ее переживания были напрасны.
© Фото : социальные сети Анастасии ШубскойАлександр Овечкин и Анастасия Шубская
© Фото : социальные сети Анастасии Шубской
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
"Нам всегда есть о чем поговорить. Знаете, я часто замечаю, как парень с девушкой сидят в ресторане, уткнувшись в экраны своих телефонов. Это ужасно! Я Саше так и сказала: "Не дай бог у нас с тобой тоже так будет", — признавалась Шубская в интервью журналу Hello.
В 2016 году пара расписалась. Свадебная церемония прошла в Барвихе 8 июля 2017 года. День свадьбы был выбран неспроста, праздник молодоженов выпал на День семьи. Молодоженов поздравил президент России Владимир Путин.
К сожалению, радостный праздник вскоре был омрачен горем. Умерла мать Анастасии Вера Глаголева. Пара вместе пережила все трудности. Шубская вспоминала, что супруг всегда был рядом и поддерживал ее.
© Фото : соцсетиАлександр Овечкин и Анастасия Шубская
© Фото : соцсети
Александр Овечкин и Анастасия Шубская
Также у Александра и Анастасии двое детей. В 2018 году у пары родился сын Сергей, а в 2020 году появился второй сын Илья.
Жизнь в Америке: недвижимость за 4 миллиона долларов
Cемья Овечкиных проживает в пригороде Вашингтона. Хоккеист купил особняк в Маклине за 4 миллиона долларов. Дом оформлен в стиле старинного поместья, внутри которого находятся пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр и бассейн.
Позже Овечкин приобрел апартаменты в Майами площадью 200 квадратных метров с видом на океан. По информации СМИ, хоккеист потратил на покупку около двух миллионов долларов.
Сохранила отличную форму
Шубская родила двух сыновей, но сохранила отличную форму на зависть многим. Иностранные хоккейные болельщики поразились прекрасным внешним видом жены Овечкина.
Дело в том, что Анастасию заметили на трибунах UBS Arena, когда она пришла вместе с сыновьями и мамой Александра поболеть за любимого.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская
Хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская
Когда россиянин забил свой решающий гол, камеры телеканала TNT заметили в толпе ликующую Анастасию. Эти кадры вызвали ажиотаж в соцсетях. У русской модели и актрисы появилась толпа новых поклонников, которые одарили ее комплиментами.
Как же Анастасии удается выглядеть стройной и стильной? Недавно она сама рассказала в интервью.
© Getty Images / Sarah StierАлександр Овечкин, Анастасия Шубская и Уэйн Гретцки с женой
© Getty Images / Sarah Stier
Александр Овечкин, Анастасия Шубская и Уэйн Гретцки с женой
Девушка поделилась, что на завтрак она обычно предпочитает йогурт с яйцом, на обед — легкий салат, на ужин — рыбу или курицу. Для поддержания формы девушка посещает тренажерный зал, занимается танцами на пилоне и бегом.
Кроме того, Анастасия предпочитает естественную красоту и не использует яркий макияж, а в плане одежды Шубская выбирает комфорт и простоту.