https://ria.ru/20250409/osetija-2010153319.html

В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.04.2025

В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:50:00+03:00

2025-04-09T07:50:00+03:00

2025-04-09T07:51:00+03:00

происшествия

моздокский район

сергей меняйло

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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в Моздокском районе, жертв нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Режим беспилотной опасности снят. Также снят план "Ковер", введенный на территории Моздокского района и Беслана", - написал Меняйло.Он напомнил, что силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над Моздокским районом. "По уточненным данным, обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе. Жертв нет. Ситуация под контролем", - уточнил глава Северной Осетии.

https://ria.ru/20250409/snyaty-2010152802.html

моздокский район

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происшествия, моздокский район, сергей меняйло