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В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.04.2025
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07:50 09.04.2025 (обновлено: 07:51 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/osetija-2010153319.html
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.04.2025
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:50:00+03:00
2025-04-09T07:51:00+03:00
происшествия
моздокский район
сергей меняйло
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в Моздокском районе, жертв нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Режим беспилотной опасности снят. Также снят план "Ковер", введенный на территории Моздокского района и Беслана", - написал Меняйло.Он напомнил, что силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над Моздокским районом. "По уточненным данным, обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе. Жертв нет. Ситуация под контролем", - уточнил глава Северной Осетии.
https://ria.ru/20250409/snyaty-2010152802.html
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происшествия, моздокский район, сергей меняйло
Происшествия, Моздокский район, Сергей Меняйло
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

Меняйло: режим беспилотной опасности в Северной Осетии снят, жертв нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Сергей Меняйло
 Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Меняйло. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в Моздокском районе, жертв нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Режим беспилотной опасности снят. Также снят план "Ковер", введенный на территории Моздокского района и Беслана", - написал Меняйло.
Он напомнил, что силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над Моздокским районом.
"По уточненным данным, обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе. Жертв нет. Ситуация под контролем", - уточнил глава Северной Осетии.
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ПроисшествияМоздокский районСергей Меняйло
 
 
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