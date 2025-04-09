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В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности - РИА Новости, 09.04.2025
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:50:00+03:00
2025-04-09T07:50:00+03:00
2025-04-09T07:51:00+03:00
происшествия
моздокский район
сергей меняйло
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НАЛЬЧИК, 9 апр – РИА Новости. Режим беспилотной опасности, введенный в ночь на среду в Северной Осетии, снят, обломок одного из уничтоженных беспилотников упал на нежилое помещение в Моздокском районе, жертв нет, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале."Режим беспилотной опасности снят. Также снят план "Ковер", введенный на территории Моздокского района и Беслана", - написал Меняйло.Он напомнил, что силами ПВО уничтожено 15 БПЛА над Моздокским районом. "По уточненным данным, обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе. Жертв нет. Ситуация под контролем", - уточнил глава Северной Осетии.
https://ria.ru/20250409/snyaty-2010152802.html
моздокский район
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происшествия, моздокский район, сергей меняйло
Происшествия, Моздокский район, Сергей Меняйло
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности
Меняйло: режим беспилотной опасности в Северной Осетии снят, жертв нет