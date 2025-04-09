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Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина
Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025
Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина
Банк России видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:38:00+03:00
2025-04-09T14:38:00+03:00
2025-04-09T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "В прошлом году проявился эффект от ранее принятых решений по ОСАГО. В 2024 году средняя стоимость классических полисов для обычных автомобилистов снизилась, тогда как средняя выплата по страховым выплатам, напротив, выросла", - сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год. Она напомнила, что в 2023 году средняя стоимость полисов не изменилась. "То есть за последние два года реальная с учетом инфляции цена ОСАГО заметно уменьшилась, даже несмотря на подорожание запчастей", – подчеркнула она. ЦБ, по ее словам, также отмечает улучшение ситуации с обеспеченностью таксистов полисами ОСАГО. "Благодаря тому, что возможны краткосрочные полисы, ситуация стала улучшаться. В среднем полис на два дня обойдется в 180 рублей", - сказала она. Вместе с тем глава регулятора признала, что сохраняются некоторые проблемы с доступностью ОСАГО в регионах РФ, где из-за мошенников страховщики несут убытки. "Но два года назад таких регионов с высоким риском мошенничества было 12, сейчас их в 3 раза меньше, и внимание региональных властей к этой проблеме крайне важно", – заявила она.
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общество, авто, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, ОСАГО
Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина
Набиуллина: реальная стоимость полисов ОСАГО за два года значительно снизилась