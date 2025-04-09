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Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина

Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина - РИА Новости, 09.04.2025

Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина

Банк России видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:38:00+03:00

2025-04-09T14:38:00+03:00

2025-04-09T14:38:00+03:00

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "В прошлом году проявился эффект от ранее принятых решений по ОСАГО. В 2024 году средняя стоимость классических полисов для обычных автомобилистов снизилась, тогда как средняя выплата по страховым выплатам, напротив, выросла", - сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год. Она напомнила, что в 2023 году средняя стоимость полисов не изменилась. "То есть за последние два года реальная с учетом инфляции цена ОСАГО заметно уменьшилась, даже несмотря на подорожание запчастей", – подчеркнула она. ЦБ, по ее словам, также отмечает улучшение ситуации с обеспеченностью таксистов полисами ОСАГО. "Благодаря тому, что возможны краткосрочные полисы, ситуация стала улучшаться. В среднем полис на два дня обойдется в 180 рублей", - сказала она. Вместе с тем глава регулятора признала, что сохраняются некоторые проблемы с доступностью ОСАГО в регионах РФ, где из-за мошенников страховщики несут убытки. "Но два года назад таких регионов с высоким риском мошенничества было 12, сейчас их в 3 раза меньше, и внимание региональных властей к этой проблеме крайне важно", – заявила она.

https://ria.ru/20250331/osago-2008374203.html

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общество, авто, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, осаго