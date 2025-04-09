https://ria.ru/20250409/orsk-2010169586.html
В Орске полиция разбирается в обстоятельствах драки между подростками
В Орске полиция разбирается в обстоятельствах драки между подростками - РИА Новости, 09.04.2025
В Орске полиция разбирается в обстоятельствах драки между подростками
Правоохранительные органы оренбургского Орска выясняют обстоятельства уличной драки между двумя подростками, сообщает пресс-служба областной полиции со ссылкой... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:54:00+03:00
2025-04-09T09:54:00+03:00
2025-04-09T10:15:00+03:00
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УФА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы оренбургского Орска выясняют обстоятельства уличной драки между двумя подростками, сообщает пресс-служба областной полиции со ссылкой на издание Orsk.ru. В местных пабликах соцсетей публикуют кадры конфликта. По ним видно, что два мальчика дерутся друг с другом. Вокруг них плотно стоят подростки: подначивают, дают советы, и многие снимают происходящее на телефон. В один момент дерущихся разнимают. Издание Orsk.ru отмечало, что подростков заставили драться более взрослые юноши. "В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой в Орске зафиксирована драка между подростками. Полицейскими Орска незамедлительно приняты меры по установлению личностей участников конфликта, а также причин происшествия", - говорится в пресс-релизе. По данным пресс-службы, полицейские выяснили, что между двумя несовершеннолетними, которым - по 15 и 17 лет, произошел конфликт, окончившийся дракой. "В результате конфликта за медицинской помощью никто не обращался. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Все участники происшествия установлены и опрошены. Их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе областной полиции.
https://ria.ru/20250407/samara-2009898012.html
https://ria.ru/20250308/draka-2003853172.html
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происшествия, орск
В Орске полиция разбирается в обстоятельствах драки между подростками
В Орске полиция разбирается в обстоятельствах уличной драки между подростками
УФА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы оренбургского Орска выясняют обстоятельства уличной драки между двумя подростками, сообщает пресс-служба областной полиции со ссылкой на издание Orsk.ru.
В местных пабликах соцсетей публикуют кадры конфликта. По ним видно, что два мальчика дерутся друг с другом. Вокруг них плотно стоят подростки: подначивают, дают советы, и многие снимают происходящее на телефон. В один момент дерущихся разнимают. Издание Orsk.ru отмечало, что подростков заставили драться более взрослые юноши.
"В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой в Орске
зафиксирована драка между подростками. Полицейскими Орска незамедлительно приняты меры по установлению личностей участников конфликта, а также причин происшествия", - говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, полицейские выяснили, что между двумя несовершеннолетними, которым - по 15 и 17 лет, произошел конфликт, окончившийся дракой.
"В результате конфликта за медицинской помощью никто не обращался. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Все участники происшествия установлены и опрошены. Их действиям будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе областной полиции.