https://ria.ru/20250409/oreshnik-2010143180.html

В России открыли 13 предприятий "Орешник"

В России открыли 13 предприятий "Орешник" - РИА Новости, 09.04.2025

В России открыли 13 предприятий "Орешник"

Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T04:46:00+03:00

2025-04-09T04:46:00+03:00

2025-04-09T04:46:00+03:00

технологии

россия

украина

владимир путин

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи. Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.

https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html

https://ria.ru/20250408/gosduma-2009924461.html

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, украина, владимир путин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика