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В России открыли 13 предприятий "Орешник" - РИА Новости, 09.04.2025
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04:46 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/oreshnik-2010143180.html
В России открыли 13 предприятий "Орешник"
В России открыли 13 предприятий "Орешник" - РИА Новости, 09.04.2025
В России открыли 13 предприятий "Орешник"
Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:46:00+03:00
2025-04-09T04:46:00+03:00
технологии
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владимир путин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи. Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.
https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html
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технологии, россия, украина, владимир путин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
В России открыли 13 предприятий "Орешник"

В России после испытаний новейшей ракеты открыли 13 предприятий Орешник

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета Гремящий на испытаниях в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи.
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Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.
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ТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
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