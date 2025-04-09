https://ria.ru/20250409/oreshnik-2010143180.html
В России открыли 13 предприятий "Орешник"
В России открыли 13 предприятий "Орешник" - РИА Новости, 09.04.2025
В России открыли 13 предприятий "Орешник"
Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T04:46:00+03:00
2025-04-09T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи. Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.
https://ria.ru/20250403/oreshnik-2009183939.html
https://ria.ru/20250408/gosduma-2009924461.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, владимир путин, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
В России открыли 13 предприятий "Орешник"
В России после испытаний новейшей ракеты открыли 13 предприятий Орешник
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать предприятий "Орешник", среди которых ЧОП, открыли в России после испытаний новейшей ракеты средней дальности "Орешник", следует из регистрационных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, часть предприятий занимается лесоматериалами - их оптовой торговлей, распилкой и строганием древесины. Другие компании - торговлей оптовой изделиями из керамики и стекла. Некоторые организации являются гостиницами и хостелами, а какие-то продают фрукты и овощи.
Президент России Владимир Путин 21 ноября прошлого года заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Также раннее РИА Новости со ссылкой на базы Роспатента сообщало, что товарный знак, в котором присутствует слово "Орешник", хотели зарегистрировать и присвоить себе не менее семи потенциальных правообладателей.