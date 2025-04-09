https://ria.ru/20250409/opasnost-2010165275.html
В Орловской области объявили авиационную опасность
В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.04.2025
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:41:00+03:00
2025-04-09T09:41:00+03:00
2025-04-09T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщает приложение МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области объявили авиационную опасность
Авиационную опасность объявили в Орловской области