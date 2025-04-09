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В Таганроге объявили опасность атаки дрона
В Таганроге объявили опасность атаки дрона - РИА Новости, 09.04.2025
В Таганроге объявили опасность атаки дрона
В Таганроге объявили опасность атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:02:00+03:00
2025-04-09T02:02:00+03:00
2025-04-09T02:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
таганрог
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происшествия
светлана камбулова
беспилотники
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Таганроге объявили опасность атаки дрона, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале."Объявлена беспилотная опасность! Работают системы противовоздушной обороны", — написала градоначальница.Жителей города призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и избегать окон.
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таганрог, ростовская область, происшествия, светлана камбулова, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Происшествия, Светлана Камбулова, Беспилотники
В Таганроге объявили опасность атаки дрона
Глава Таганрога Камбулова объявила об опасности атаки БПЛА