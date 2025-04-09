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Убийства жителей Курской области не имеют срока давности, заявили в ОП
Убийства жителей Курской области не имеют срока давности, заявили в ОП - РИА Новости, 09.04.2025
Убийства жителей Курской области не имеют срока давности, заявили в ОП
Убийства мирных жителей Курской области военнослужащими ВСУ - это военные преступления, не знающие срока давности, заявил председатель Международного... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:54:00+03:00
2025-04-09T15:54:00+03:00
2025-04-09T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Убийства мирных жителей Курской области военнослужащими ВСУ - это военные преступления, не знающие срока давности, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой Григорьев представил доклад "Военные преступления Вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области". "Нами зафиксированы многочисленные случаи, когда украинские вооруженные силы целенаправленно убивали российских мирных граждан как из стрелкового оружия, так и с помощью беспилотных оборудовательных аппаратов… Все это является военными преступлениями, не знающими срока давности", - сказал он на пресс-конференции. Кроме того, по данным Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, ВСУ разрушали мирную инфраструктуру и наносили удары по храмам и больницам намеренно, нарушая Женевские соглашения. "Полученные нами данные, как всегда, в полной мере изобличают киевский режим в системных, целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков", - добавил Григорьев.
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курская область, россия, украина, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины
Убийства жителей Курской области не имеют срока давности, заявили в ОП
Член ОП Григорьев: убийства жителей Курской области не имеют срока давности