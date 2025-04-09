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ООН надеется на положительный исход переговоров США и Ирана
ООН надеется на положительный исход переговоров США и Ирана - РИА Новости, 09.04.2025
ООН надеется на положительный исход переговоров США и Ирана
ООН надеется на позитивный исход переговоров между США и Ираном, убеждена в важности диалога между странами, сообщил представитель генсека Всемирной Организации РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:58:00+03:00
2025-04-09T19:58:00+03:00
2025-04-09T19:56:00+03:00
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ООН, 9 апр – РИА Новости. ООН надеется на позитивный исход переговоров между США и Ираном, убеждена в важности диалога между странами, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. "Мы очень надеемся на положительный исход переговоров, которые должны состояться в Омане. Очень важно, чтобы Соединённые Штаты и Иран использовали дипломатию для урегулирования всех нерешённых вопросов", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Также официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Как заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, Россия надеется, что США и Ирану при посредничестве Омана удастся начать переговоры по проблеме иранской ядерной программы, Москва готова также оказывать содействие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
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в мире, иран, сша, россия, стефан дюжаррик, дональд трамп, стив уиткофф, оон
В мире, Иран, США, Россия, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН
ООН надеется на положительный исход переговоров США и Ирана
Дюжаррик: ООН надеется на положительный исход переговоров между США и Ираном