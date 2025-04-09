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При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник - РИА Новости, 09.04.2025
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08:56 09.04.2025 (обновлено: 13:02 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/okhrannik-2010159945.html
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник - РИА Новости, 09.04.2025
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник
Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:56:00+03:00
2025-04-09T13:02:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее МЧС сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 39 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы."По уточненным данным, эвакуировано 224 человека, спасено 37. Пострадал охранник здания", - сказал собеседник агентства.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник

Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы

© МЧС Москвы/Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025
Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© МЧС Москвы/
Пожар в роддоме на востоке Москвы. 9 апреля 2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее МЧС сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 39 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы.
"По уточненным данным, эвакуировано 224 человека, спасено 37. Пострадал охранник здания", - сказал собеседник агентства.
Кадры эвакуации с места пожара в московском роддоме - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Площадь пожара в московском роддоме составила 50 квадратных метров
Вчера, 08:19
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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