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При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник - РИА Новости, 09.04.2025
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник
Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:56:00+03:00
2025-04-09T08:56:00+03:00
2025-04-09T13:02:00+03:00
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее МЧС сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 39 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы."По уточненным данным, эвакуировано 224 человека, спасено 37. Пострадал охранник здания", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250409/pozhar-2010155839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник
Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы