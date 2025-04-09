https://ria.ru/20250409/okhrannik-2010159945.html

При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник

При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник - РИА Новости, 09.04.2025

При пожаре в роддоме на востоке Москвы пострадал охранник

Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:56:00+03:00

2025-04-09T08:56:00+03:00

2025-04-09T13:02:00+03:00

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Охранник пострадал при пожаре в роддоме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее МЧС сообщило, что пожар вспыхнул в семиэтажном административном здании. Позднее открытое горение было ликвидировано. Ведомство уточнило, что пожарные спасли 39 человек из задымленный зоны на 7-м этаже роддома, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы."По уточненным данным, эвакуировано 224 человека, спасено 37. Пострадал охранник здания", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250409/pozhar-2010155839.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия