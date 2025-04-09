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В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов

В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 09.04.2025

В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов

В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:25:00+03:00

2025-04-09T02:25:00+03:00

2025-04-09T02:28:00+03:00

грозный

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", — говорится в публикации.Подчеркивается, что эти меры применили для обеспечения безопасности.Ранее вечером во вторник их также ввели в Ульяновске

https://ria.ru/20250408/saratov-2010114610.html

грозный

владикавказ

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грозный, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия