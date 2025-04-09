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В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 09.04.2025
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02:25 09.04.2025 (обновлено: 02:28 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ogranicheniya-2010137310.html
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 09.04.2025
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов
В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:25:00+03:00
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грозный
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", — говорится в публикации.Подчеркивается, что эти меры применили для обеспечения безопасности.Ранее вечером во вторник их также ввели в Ульяновске
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грозный, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Грозный, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не выпускают самолеты

© Фото : Анна КабисоваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Анна Кабисова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале.
«
"Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", — говорится в публикации.
Подчеркивается, что эти меры применили для обеспечения безопасности.
Ранее вечером во вторник их также ввели в Ульяновске
Здание международного аэропорта Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Вчера, 20:49
 
ГрозныйВладикавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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