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В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов - РИА Новости, 09.04.2025
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов
В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T02:25:00+03:00
2025-04-09T02:25:00+03:00
2025-04-09T02:28:00+03:00
грозный
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В аэропортах Владикавказа и Грозного действуют временные ограничения на работу, сообщает Росавиация в Telegram-канале."Временные ограничения на прием или выпуск ВС в 01:53 МСК введены в также аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)", — говорится в публикации.Подчеркивается, что эти меры применили для обеспечения безопасности.Ранее вечером во вторник их также ввели в Ульяновске
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грозный, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Грозный, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В Грозном и Владикавказе ввели временные ограничения на работу аэропортов
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не выпускают самолеты