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У первого замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски
У первого замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски - РИА Новости, 09.04.2025
У первого замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, у первого замначальника Октябрьской железной дороги по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:49:00+03:00
2025-04-09T20:49:00+03:00
2025-04-09T20:49:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла, у первого замначальника Октябрьской железной дороги по капитальному строительству, работавшего ранее на Северо-Кавказской железной дороге, прошли обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Обыски прошли у бывшего замначальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству, который в настоящее время занимает должность первого замначальника Октябрьской дороги по капстроительству", - сказал собеседник агентства. По его словам, фигуранта подозревают в злоупотреблении полномочиями при принятии строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. 1 этап", которые фактически не были выполнены. Ущерб РЖД составил более 600 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". В прошлом году источник сообщал агентству о задержании замначальника СКЖД (Северо-Кавказской железной дороги) по строительству, начальника Северо-Кавказской дирекции по строительству сетей связи, а также замначальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству по делу о нарушениях при реконструкции Крымского узла.
https://ria.ru/20250307/polnomochiya-2003655158.html
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происшествия, северо-кавказская железная дорога, октябрьская железная дорога, ржд, россия
Происшествия, Северо-Кавказская железная дорога, Октябрьская железная дорога, РЖД, Россия
У первого замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски
СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла