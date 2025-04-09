https://ria.ru/20250409/obschestvo-2010137667.html

Названы три способа уволиться без отработки двух недель

Названы три способа уволиться без отработки двух недель - РИА Новости, 09.04.2025

Названы три способа уволиться без отработки двух недель

Увольнение без отработки возможно в случае соглашения между работником и работодателем, при выходе на пенсию или зачислении в образовательную организацию, а... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T02:38:00+03:00

2025-04-09T02:38:00+03:00

2025-04-09T02:49:00+03:00

общество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Увольнение без отработки возможно в случае соглашения между работником и работодателем, при выходе на пенсию или зачислении в образовательную организацию, а также при нарушении работодателем трудового законодательства, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "Есть три причины, когда можно уволиться без отработки: соглашение сторон (работник просит уволить его конкретным числом, работодатель не против); сотрудник больше не может работать. В Трудовом кодексе указаны две причины: выход на пенсию и зачисление в образовательную организацию, однако могут быть и другие уважительные причины — ухудшение здоровья, переезд, семейные обстоятельства", - сказала Лопатина. По её словам, третья причина - нарушение работодателем Трудового кодекса. В этом случае сперва необходимо обратиться в трудовую комиссию и дождаться подтверждения, что нарушения действительно присутствуют. "Согласно статье 80 Трудового кодекса стандартный срок уведомления работодателя о расторжении трудового договора по инициативе работника составляет 14 календарных дней. Срок этот начинает отсчитываться со следующего дня после подачи письменного заявления об увольнении. Однако это не догма. По договоренности между работником и работодателем период отработки может быть сокращен", - уточнила Лопатина. Она объяснила, что закон не обязывает работника в находиться на рабочем месте в течение этих двух недель, человек может уйти в отпуск, на больничный. Дата увольнения при этом не изменится. Срок уведомления об увольнении уменьшатся до трех дней для сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. Занимающий руководящую позицию работник должен сообщить о своем уходе минимум за один месяц.

https://ria.ru/20250315/pensiya-2005139135.html

https://ria.ru/20250325/zapret-2007075877.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество