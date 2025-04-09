Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Этот легендарный советский актер, поэт и певец влюбил в себя зрителей ролью контрразведчика "Бекаса", сыгранной им в фильме "Ошибка резидента". Михаил Ножкин — его песни исполнял сам Высоцкий, а яркие и запоминающиеся роли в кино сделали актера невероятно популярным.
Творческий путь великого артиста выдался непростым: его выгоняли из театра, называя "музыкальным диссидентом"... Но всё равно он оставался настоящим патриотом, верным своей стране.
Его личная жизнь была не менее интересной, Ножкин прожил в браке 45 лет с Ларисой Голубиной, от которой, как "истинный разведчик", 23 года скрывал своего внебрачного сына.
Михаил Иванович Ножкин, народный артист России
Выступал перед ранеными солдатами
Великую Отечественную войну будущий артист встретил в Москве совсем мальчишкой. Отец воевал на фронте, а мать и тётя были операционными сёстрами, которые, как позже вспоминал актёр, "носили ржавые от крови халаты".
Мать часто брала маленького Мишу с собой на работу в госпиталь. Уже в возрасте шести лет мальчишка решил, что будет хоть как-то помогать раненым, и вышел на свою первую, но такую важную "сцену". Забираясь на табурет, он давал самые настоящие концерты: пел, читал стихи.
© РИА Новости / Ремин | Перейти в медиабанкРежиссер Виктор Крюков и артист Михаил Ножкин на съемках фильма "Стратегия Победы"
Режиссер Виктор Крюков и артист Михаил Ножкин на съемках фильма "Стратегия Победы"
Вспоминая те годы, Ножкин говорил: "Я просто понимал, что делаю что-то нужное, смешное людям с фронта, которым плохо, которые лежат тут перевязанные, перебитые".
Война наложила отпечаток на все дальнейшее творчество артиста.
Из прорабов в артисты
После окончания школы Ножкин хотел стать актером, но родители не поддержали устремления сына. Пришлось поступить в строительный техникум Моссовета, после окончания которого Михаил работал на стройке в должности мастера, а потом стал прорабом.
Однако о своей мечте стать артистом он не забывал ни на минуту, сочинял стихи, выступал в художественной самодеятельности, по вечерам занимался в студии при Театре эстрады, куда он поступил на вечернее отделение.
Михаил Ножкин
В 1961 году Ножкина взяли в труппу Театра эстрады: на этом карьера строителя благополучно завершилась.
"Бомбил" только мерзавцев и предателей
Довольно быстро Ножкин стал одним из самых популярных артистов эстрады. Работая в Москонцерте, он писал сатирические новеллы, баллады, куплеты, стихи, сам выступал с ними на сцене.
В 1967 году вышла первая сольная авторская программа Ножкина под названием "Шут с тобой", к сожалению, на этой сцене она стала для него и последней: артиста уволили. Ножкин неоднократно страдал за свою негибкость, он постоянно подвергался цензурному давлению, но никогда не шёл на компромисс.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкАртисты Жанна Болотова и Михаил Ножкин на Учредительном съезде Народно-патриотического союза России
Артисты Жанна Болотова и Михаил Ножкин на Учредительном съезде Народно-патриотического союза России
Любопытно, что артист, который открыто критиковал непатриотичную позицию Высоцкого, Евтушенко, Вознесенского, в 1970 году сам попал на страницы всемирно известного журнала "Тайм" как "музыкальный диссидент Советского Союза".
"В 70-м году мне показали вырванную из журнала "Тайм" статью "Самые знаменитые диссиденты Советского Союза: Солженицын, Ножкин, Галич, Окуджава, Высоцкий". Но господа просчитались. С родным государством я не воевал никогда! "Бомбил" только мерзавцев и предателей", — рассказывал Михаил Ножкин.
Отбил ее у самого Леонида Утесова
Со своей будущей женой Ларисой Голубиной Михаил Ножкин познакомился в Театральной студии. Лариса занимала должность заведующей литературной частью и пользовалась большим авторитетом в Министерстве культуры.
В то время Лариса была разведена и воспитывала четырёхлетнего сына. У красивой женщины было довольно много поклонников, в том числе и Леонид Утесов. Покорила она и сердце Михаила, который начал за ней ухаживать, но большая разница в возрасте смущала Ларису, Ножкину тогда было 20 лет, а Голубиной 37 лет, и первое время она старалась избегать его.
Леонид Осипович Утесов
Однако молодой человек решил не сдаваться, и через год его настойчивость принесла плоды — они начали встречаться. Михаил настоял на официальном браке, и хотя Лариса долго сопротивлялась, в конце концов она сдалась, весной 1959 года пара узаконила свои отношения.
Внебрачный сын, "спрятанный" на 23 года
Несмотря на гармонию в семье, в 1974 году Ножкин завел роман на стороне с замужней актрисой Валентиной Колосовой. С которой познакомился на съемках сериала "Хождение по мукам", роль Рощина в этой картине стала для Ножкина самой любимой.
Пара тщательно скрывала свои отношения, да так, что долго никто ничего не подозревал. Но, как говорят: "Тайное всегда становится явным". В 1981 году Колосова призналась своему мужу, что ждёт ребенка от Ножкина, а вскоре родила мальчика, которого назвала Михаилом в честь отца.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНародный артист России, поэт, драматург Михаил Ножкин на Московском фестивале "Книги России" на Красной площади
Народный артист России, поэт, драматург Михаил Ножкин на Московском фестивале "Книги России" на Красной площади
Лариса Голубина ничего не знала о внебрачном ребенке, ни она, ни ее окружение не подозревали о его существовании. О ребенке Ножкин так ничего и не рассказал жене, не желая её расстраивать.
Ножкин стал общаться со своим сыном, когда его жена уже умерла и скрывать правду стало незачем.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНародный артист России Михаил Ножкин. 2019 год
Народный артист России Михаил Ножкин. 2019 год
За свой творческий путь легендарный актер, поэт и большой патриот своей страны, награжден многими государственными наградами. Хотя в этом году актеру исполнилось уже 88 лет, он старается не выпадать из общественной жизни.
"Россия – это я", – как говорит мой герой Рощин. Верить в Россию – значит верить в продолжение жизни, в то, что всё обойдётся, что после ненастья наступит весна…", — сказал Михаил Ножкин в одном из своих интервью.