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Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина

Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина - РИА Новости, 09.04.2025

Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина

Этот легендарный советский актер, поэт и певец влюбил в себя зрителей ролью контрразведчика "Бекаса", сыгранной им в фильме "Ошибка резидента". Михаил Ножкин —... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:58:00+03:00

2025-04-09T18:58:00+03:00

2025-04-09T18:58:00+03:00

москва

россия

михаил ножкин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Этот легендарный советский актер, поэт и певец влюбил в себя зрителей ролью контрразведчика "Бекаса", сыгранной им в фильме "Ошибка резидента". Михаил Ножкин — его песни исполнял сам Высоцкий, а яркие и запоминающиеся роли в кино сделали актера невероятно популярным.Творческий путь великого артиста выдался непростым: его выгоняли из театра, называя "музыкальным диссидентом"... Но всё равно он оставался настоящим патриотом, верным своей стране.Его личная жизнь была не менее интересной, Ножкин прожил в браке 45 лет с Ларисой Голубиной, от которой, как "истинный разведчик", 23 года скрывал своего внебрачного сына.Выступал перед ранеными солдатамиВеликую Отечественную войну будущий артист встретил в Москве совсем мальчишкой. Отец воевал на фронте, а мать и тётя были операционными сёстрами, которые, как позже вспоминал актёр, "носили ржавые от крови халаты".Мать часто брала маленького Мишу с собой на работу в госпиталь. Уже в возрасте шести лет мальчишка решил, что будет хоть как-то помогать раненым, и вышел на свою первую, но такую важную "сцену". Забираясь на табурет, он давал самые настоящие концерты: пел, читал стихи.Вспоминая те годы, Ножкин говорил: "Я просто понимал, что делаю что-то нужное, смешное людям с фронта, которым плохо, которые лежат тут перевязанные, перебитые".Война наложила отпечаток на все дальнейшее творчество артиста.Из прорабов в артистыПосле окончания школы Ножкин хотел стать актером, но родители не поддержали устремления сына. Пришлось поступить в строительный техникум Моссовета, после окончания которого Михаил работал на стройке в должности мастера, а потом стал прорабом.Однако о своей мечте стать артистом он не забывал ни на минуту, сочинял стихи, выступал в художественной самодеятельности, по вечерам занимался в студии при Театре эстрады, куда он поступил на вечернее отделение.В 1961 году Ножкина взяли в труппу Театра эстрады: на этом карьера строителя благополучно завершилась."Бомбил" только мерзавцев и предателейДовольно быстро Ножкин стал одним из самых популярных артистов эстрады. Работая в Москонцерте, он писал сатирические новеллы, баллады, куплеты, стихи, сам выступал с ними на сцене.В 1967 году вышла первая сольная авторская программа Ножкина под названием "Шут с тобой", к сожалению, на этой сцене она стала для него и последней: артиста уволили. Ножкин неоднократно страдал за свою негибкость, он постоянно подвергался цензурному давлению, но никогда не шёл на компромисс.Любопытно, что артист, который открыто критиковал непатриотичную позицию Высоцкого, Евтушенко, Вознесенского, в 1970 году сам попал на страницы всемирно известного журнала "Тайм" как "музыкальный диссидент Советского Союза"."В 70-м году мне показали вырванную из журнала "Тайм" статью "Самые знаменитые диссиденты Советского Союза: Солженицын, Ножкин, Галич, Окуджава, Высоцкий". Но господа просчитались. С родным государством я не воевал никогда! "Бомбил" только мерзавцев и предателей", — рассказывал Михаил Ножкин.Отбил ее у самого Леонида УтесоваСо своей будущей женой Ларисой Голубиной Михаил Ножкин познакомился в Театральной студии. Лариса занимала должность заведующей литературной частью и пользовалась большим авторитетом в Министерстве культуры.В то время Лариса была разведена и воспитывала четырёхлетнего сына. У красивой женщины было довольно много поклонников, в том числе и Леонид Утесов. Покорила она и сердце Михаила, который начал за ней ухаживать, но большая разница в возрасте смущала Ларису, Ножкину тогда было 20 лет, а Голубиной 37 лет, и первое время она старалась избегать его.Однако молодой человек решил не сдаваться, и через год его настойчивость принесла плоды — они начали встречаться. Михаил настоял на официальном браке, и хотя Лариса долго сопротивлялась, в конце концов она сдалась, весной 1959 года пара узаконила свои отношения.Внебрачный сын, "спрятанный" на 23 годаНесмотря на гармонию в семье, в 1974 году Ножкин завел роман на стороне с замужней актрисой Валентиной Колосовой. С которой познакомился на съемках сериала "Хождение по мукам", роль Рощина в этой картине стала для Ножкина самой любимой.Пара тщательно скрывала свои отношения, да так, что долго никто ничего не подозревал. Но, как говорят: "Тайное всегда становится явным". В 1981 году Колосова призналась своему мужу, что ждёт ребенка от Ножкина, а вскоре родила мальчика, которого назвала Михаилом в честь отца.Лариса Голубина ничего не знала о внебрачном ребенке, ни она, ни ее окружение не подозревали о его существовании. О ребенке Ножкин так ничего и не рассказал жене, не желая её расстраивать.Ножкин стал общаться со своим сыном, когда его жена уже умерла и скрывать правду стало незачем.За свой творческий путь легендарный актер, поэт и большой патриот своей страны, награжден многими государственными наградами. Хотя в этом году актеру исполнилось уже 88 лет, он старается не выпадать из общественной жизни."Россия – это я", – как говорит мой герой Рощин. Верить в Россию – значит верить в продолжение жизни, в то, что всё обойдётся, что после ненастья наступит весна…", — сказал Михаил Ножкин в одном из своих интервью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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