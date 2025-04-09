https://ria.ru/20250409/novozybkovo-2010191173.html
Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции
Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции - РИА Новости, 09.04.2025
Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции
Жителя Новозыбкова Брянской области, который пытался кувалдой разбить вход в местное отделение полиции и угрожал полицейскому, приговорили к 1,1 года... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:33:00+03:00
2025-04-09T11:33:00+03:00
2025-04-09T11:33:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
новозыбков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_0:167:2994:1851_1920x0_80_0_0_906d060ec3d55aa63fd4eec1a371b2e3.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Жителя Новозыбкова Брянской области, который пытался кувалдой разбить вход в местное отделение полиции и угрожал полицейскому, приговорили к 1,1 года колонии-поселения за угрозу насилия над представителем власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил кувалдой в дверь здания межмуниципального отдела МВД России "Новозыбковский", а затем замахнулся ею на вышедшего на улицу полицейского, пытавшегося предотвратить разгром. Следователи возбудили уголовное дело. "Новозыбковский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", – говорится в сообщении. По данным прокуратуры региона, ранее фигурант был судим по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). "С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности виновного, путем присоединения наказания, назначенного по предыдущему приговору, виновному назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении", – добавили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html
https://ria.ru/20250404/nasilie-2009285686.html
россия
брянская область
новозыбков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155178/00/1551780064_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_ea00fcaa537157a2cffcadaf83f88f43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, новозыбков
Происшествия, Россия, Брянская область, Новозыбков
Жителя Брянской области осудили за попытку выбить дверь в отделении полиции
В Новозыбкове осудили мужчину, пытавшегося выбить кувалдой вход в здание полиции
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Жителя Новозыбкова Брянской области, который пытался кувалдой разбить вход в местное отделение полиции и угрожал полицейскому, приговорили к 1,1 года колонии-поселения за угрозу насилия над представителем власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Ранее в СУСК РФ
по региону сообщали, что 6 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил кувалдой в дверь здания межмуниципального отдела МВД России "Новозыбковский", а затем замахнулся ею на вышедшего на улицу полицейского, пытавшегося предотвратить разгром. Следователи возбудили уголовное дело.
"Новозыбковский городской суд признал 46-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, ранее фигурант был судим по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством), части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).
"С учетом всех обстоятельств дела, данных о личности виновного, путем присоединения наказания, назначенного по предыдущему приговору, виновному назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении", – добавили в пресс-службе судов.