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В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 09.04.2025
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07:55 09.04.2025 (обновлено: 10:47 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/novosibirsk-2010153993.html
В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода
В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 09.04.2025
В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода
Водитель автомобиля Toyota в центре Новосибирска выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает в среду главк МВД по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:55:00+03:00
2025-04-09T10:47:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 9 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota в центре Новосибирска выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает в среду главк МВД по Новосибирской области. "Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota у дома №18 по улице Свердлова, совершил выезд на тротуар, где сбил пешехода", - говорится в сообщении главка. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В социальных сетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель Toyota был нетрезв, а погибший мужчина - работник автозаправочной станции, у которой и произошла авария. Судя по появившимся фотографиям с места ДТП, автомобиль вылетел с дороги, сбил человека и перевернулся.
https://ria.ru/20250321/peshehod-2006580429.html
https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода

В Новосибирске водитель Toyota выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода

© Фото : mvd_54/TelegramПоследствия ДТП в центре Новосибирска. 9 апреля 2025
Последствия ДТП в центре Новосибирска. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : mvd_54/Telegram
Последствия ДТП в центре Новосибирска. 9 апреля 2025
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НОВОСИБИРСК, 9 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota в центре Новосибирска выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает в среду главк МВД по Новосибирской области.
"Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota у дома №18 по улице Свердлова, совершил выезд на тротуар, где сбил пешехода", - говорится в сообщении главка.
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В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
В социальных сетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель Toyota был нетрезв, а погибший мужчина - работник автозаправочной станции, у которой и произошла авария. Судя по появившимся фотографиям с места ДТП, автомобиль вылетел с дороги, сбил человека и перевернулся.
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