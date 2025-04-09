https://ria.ru/20250409/novosibirsk-2010153993.html

В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода

В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 09.04.2025

В Новосибирске водитель насмерть сбил пешехода

Водитель автомобиля Toyota в центре Новосибирска выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает в среду главк МВД по... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:55:00+03:00

2025-04-09T07:55:00+03:00

2025-04-09T10:47:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 9 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля Toyota в центре Новосибирска выехал на тротуар, где насмерть сбил пешехода, обстоятельства ДТП выясняются, сообщает в среду главк МВД по Новосибирской области. "Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем Toyota у дома №18 по улице Свердлова, совершил выезд на тротуар, где сбил пешехода", - говорится в сообщении главка. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В социальных сетях со ссылкой на очевидцев сообщают, что водитель Toyota был нетрезв, а погибший мужчина - работник автозаправочной станции, у которой и произошла авария. Судя по появившимся фотографиям с места ДТП, автомобиль вылетел с дороги, сбил человека и перевернулся.

https://ria.ru/20250321/peshehod-2006580429.html

https://ria.ru/20250401/dtp-2008747647.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, новосибирская область