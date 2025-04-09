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Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет
Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет - РИА Новости, 09.04.2025
Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет
Житель Новгородской области, планировавший перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, приговорен к семи годам... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:56:00+03:00
2025-04-09T09:56:00+03:00
2025-04-09T10:13:00+03:00
происшествия
россия
украина
новгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Житель Новгородской области, планировавший перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает региональное управление ФСБ РФ. Судом установлено, что мужчина вышел в мессенджере на представителей запрещённых в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* с целью вступить в ряды одной из них. Однако сделать это не успел, так как был задержан силовиками при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии. УФСБ России по региону сообщило о его задержании в августе 2024 года. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "По совокупности совершённых преступлений 1-м Западным окружным военным судом Холопову И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, из которых первые три года - с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшиеся четыре года — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20250328/dnr-2007915912.html
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происшествия, россия, украина, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Новгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет
Новгородец, собиравшийся воевать против ВС РФ, был осужден на семь лет