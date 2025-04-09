https://ria.ru/20250409/novgorodets-2010170312.html

Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет

Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет - РИА Новости, 09.04.2025

Новгородца, собиравшегося воевать против России, осудили на семь лет

Житель Новгородской области, планировавший перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, приговорен к семи годам... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:56:00+03:00

2025-04-09T09:56:00+03:00

2025-04-09T10:13:00+03:00

происшествия

россия

украина

новгородская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 апр - РИА Новости. Житель Новгородской области, планировавший перебраться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск, приговорен к семи годам лишения свободы, сообщает региональное управление ФСБ РФ. Судом установлено, что мужчина вышел в мессенджере на представителей запрещённых в РФ террористических организаций "Легион "Свобода России"* и "Русский добровольческий корпус"* с целью вступить в ряды одной из них. Однако сделать это не успел, так как был задержан силовиками при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии. УФСБ России по региону сообщило о его задержании в августе 2024 года. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). "По совокупности совершённых преступлений 1-м Западным окружным военным судом Холопову И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет, из которых первые три года - с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшиеся четыре года — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20250328/dnr-2007915912.html

россия

украина

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, украина, новгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)