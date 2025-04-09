https://ria.ru/20250409/nmg-2010185999.html

Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию"

Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию" - РИА Новости, 09.04.2025

Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию"

Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", сообщила пресс-служба НМГ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:07:00+03:00

2025-04-09T11:07:00+03:00

2025-04-09T11:07:00+03:00

технологии

национальная медиа группа

медиалогия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010184697_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2aa0660942bcf839abb0cbab7a7907b.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", сообщила пресс-служба НМГ. "Национальная Медиа Группа объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", одного из ведущих российских сервисов по автоматизации мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что приобретение "Медиалогии" комплементарно бизнесу НМГ, при этом главным фокусом платформы останется создание решений по управлению репутацией и информационными рисками для внешнего рынка. "Мониторинги "Медиалогии" давно стали важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность. Мы видим потенциал в дальнейшем развитии компании и планируем использовать наши совместные компетенции для расширения линейки продуктов в сфере управления информационными рисками и репутацией", - приводит пресс-служба слова генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой. Национальная Медиа Группа - крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и "Пятый"); газеты — "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала".

https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, национальная медиа группа , медиалогия, общество