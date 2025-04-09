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Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию" - РИА Новости, 09.04.2025
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11:07 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/nmg-2010185999.html
Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию"
Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию" - РИА Новости, 09.04.2025
Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию"
Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", сообщила пресс-служба НМГ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:07:00+03:00
2025-04-09T11:07:00+03:00
технологии
национальная медиа группа
медиалогия
общество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", сообщила пресс-служба НМГ. "Национальная Медиа Группа объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", одного из ведущих российских сервисов по автоматизации мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Уточняется, что приобретение "Медиалогии" комплементарно бизнесу НМГ, при этом главным фокусом платформы останется создание решений по управлению репутацией и информационными рисками для внешнего рынка. "Мониторинги "Медиалогии" давно стали важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность. Мы видим потенциал в дальнейшем развитии компании и планируем использовать наши совместные компетенции для расширения линейки продуктов в сфере управления информационными рисками и репутацией", - приводит пресс-служба слова генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой. Национальная Медиа Группа - крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления. В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и "Пятый"); газеты — "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала".
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технологии, национальная медиа группа , медиалогия, общество
Технологии, Национальная Медиа Группа , Медиалогия, Общество
Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести "Медиалогию"

Национальная Медиа Группа заявила о планах приобрести компанию "Медиалогия"

© Getty Images / bjones27Съемочная площадка
Съемочная площадка - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / bjones27
Съемочная площадка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", сообщила пресс-служба НМГ.
"Национальная Медиа Группа объявляет о планах по приобретению компании "Медиалогия", одного из ведущих российских сервисов по автоматизации мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приобретение "Медиалогии" комплементарно бизнесу НМГ, при этом главным фокусом платформы останется создание решений по управлению репутацией и информационными рисками для внешнего рынка.
"Мониторинги "Медиалогии" давно стали важной составляющей ежедневной работы многих компаний на российском рынке, помогая бизнесу более глубоко понимать свою аудиторию и повышать конкурентоспособность. Мы видим потенциал в дальнейшем развитии компании и планируем использовать наши совместные компетенции для расширения линейки продуктов в сфере управления информационными рисками и репутацией", - приводит пресс-служба слова генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой.
Национальная Медиа Группа - крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.
В числе ключевых активов холдинга — лидеры российского медиарынка: эфирные телеканалы — РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и "Пятый"); газеты — "Спорт-Экспресс", "Деловой Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала".
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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ТехнологииНациональная Медиа ГруппаМедиалогияОбщество
 
 
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