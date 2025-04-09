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В Саудовской Аравии открыли новые залежи нефти и газа - РИА Новости, 09.04.2025
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22:50 09.04.2025 (обновлено: 23:14 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/neft-2010353059.html
В Саудовской Аравии открыли новые залежи нефти и газа
В Саудовской Аравии открыли новые залежи нефти и газа - РИА Новости, 09.04.2025
В Саудовской Аравии открыли новые залежи нефти и газа
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:50:00+03:00
2025-04-09T23:14:00+03:00
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали. По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях. По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия "подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед".
https://ria.ru/20250403/opek-2009131160.html
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экономика, саудовская аравия, saudi aramco, в мире, энергетика, нефть, топливо
Экономика, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, В мире, Энергетика, Нефть, Топливо
В Саудовской Аравии открыли новые залежи нефти и газа

Минэнерго Саудовской Аравии объявило об открытии 14 новых залежей нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ДУБАЙ, 9 апр - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман объявил об открытии четырнадцати новых залежей нефти и газа в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали.
По заявлению министра, которое приводит саудовское информационное агентство SPA, национальная нефтяная компания Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях.
По заявлению принца Абдельазиз бен Салмана, эти открытия "подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность королевства эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед".
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ЭкономикаСаудовская АравияSaudi AramcoВ миреЭнергетикаНефтьТопливо
 
 
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