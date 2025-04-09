https://ria.ru/20250409/neft-2010138962.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель - РИА Новости, 09.04.2025

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 61 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T03:10:00+03:00

2025-04-09T03:10:00+03:00

2025-04-09T03:33:00+03:00

экономика

цены на нефть

brent

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 61 долларов, свидетельствуют данные торгов.После 03:00 ночи цена июньских фьючерсов на марку Brent снижалась до 60,99 доллара за баррель.К такому развитию событий привели, в частности, опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но почти для каждой страны она окажется выше. Тарифы рассчитали, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана от прошлой недели ускорить наращивание добычи нефти: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, brent