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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель - РИА Новости, 09.04.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 61 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T03:10:00+03:00
2025-04-09T03:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают обновлять четырехлетние минимумы, падая ниже 61 долларов, свидетельствуют данные торгов.После 03:00 ночи цена июньских фьючерсов на марку Brent снижалась до 60,99 доллара за баррель.К такому развитию событий привели, в частности, опасения по поводу американской экономики. Второго апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но почти для каждой страны она окажется выше. Тарифы рассчитали, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.Это привело к серьезному падению фондовых рынков как в самих США, так и по всему миру.Еще одним фактором стало решение России, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана от прошлой недели ускорить наращивание добычи нефти: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, brent
Экономика, Цены на нефть, Brent
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Цена нефти марки Brent впервые с марта 2021 года опустилась ниже $61 за баррель