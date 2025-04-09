https://ria.ru/20250409/nazarova-2010234537.html

"Отдала жизнь за мужа": судьба актрисы Натальи Назаровой

"Отдала жизнь за мужа": судьба актрисы Натальи Назаровой - РИА Новости, 09.04.2025

"Отдала жизнь за мужа": судьба актрисы Натальи Назаровой

Ее имя никогда не мелькало в светской хронике, но история Натальи Назаровой заслуживает не меньшего внимания, чем судьбы скандальных звезд. Четверть века она... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:43:00+03:00

2025-04-09T18:43:00+03:00

2025-04-09T18:43:00+03:00

шоубиз

сша

россия

наталья назарова

григорий заславский

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ее имя никогда не мелькало в светской хронике, но история Натальи Назаровой заслуживает не меньшего внимания, чем судьбы скандальных звезд. Четверть века она боролась с тяжелой болезнью мужа, фактически вытащив его с того света и отказавшись ради этого от собственной карьеры. А когда победила — сама заболела онкологией. Что это — жертва любящего сердца или роковое стечение обстоятельств?"Ты сейчас будешь делать то, что я скажу"Их история началась в ГИТИСе, в 1991 году, на занятии, где девушки должны были научить юношей танцевать. 21-летняя Наташа сразу заметила веселого и обаятельного 24-летнего Гену. "Ты сейчас будешь делать то, что я скажу", — строго велела она. И с вальса началась их жизнь.После занятия Геннадий пригласил ее к своей маме... на курицу! Вкус которой Наташа не могла забыть многие годы. "А я была такая авантюристка, что согласилась. Меня встретила интеллигентнейшая семья, мы съели безумно вкусную курицу. Начали встречаться — и в итоге получилась семья", — рассказывала позже актриса.Молодые бегали в "Иллюзион", вместе покупали книги и, случалось, ссорились из-за неубранного на место томика. Как говорила сама Наталья: "Мы не объединились — мы приспособились". И она не представляла, что это "приспособление" станет главным испытанием ее жизни.Четверть века борьбыСудьба оказалась безжалостной к этой паре. У Геннадия Назарова обнаружили тяжелейшую болезнь почек в конце 1990-х годов. Многообещающий актер, снимавшийся у Кончаловского, Тодоровского-старшего, Досталя, Урсуляка, был вынужден прекратить карьеру.Последний полнометражный фильм с его участием вышел в 2007 году — "Внук космонавта", сценарий к которому написала Наталья. После была только короткометражка о фронтовиках — и все. С кино оказалось покончено.Наталья взяла на себя все заботы — постоянные исследования, гемодиализы, корректировки лечения. "Насколько измученный болезнью, невероятно слабый Геннадий Геннадьевич ей благодарен. И как он любит ее. А Наташа была совершенно здоровая, сильная, цельная, ослепительно красивая, хоть и сильно уставшая…" — писал телеведущий Александр Ананьев.Собственная битва НатальиЖизнь предъявила Наталье страшный счет — после двух десятилетий борьбы за здоровье мужа она сама заболела раком. "Она отдала все силы, чтобы вытащить его. А вот он вытащить ее не смог", — говорили на похоронах."Я восхищался тем, как Наташа, превозмогая болезнь, продолжала работать над производством фильма", — рассказывал Геннадий Назаров на отпевании. Он добавил, что жена "жила как настоящая христианка" — достойно, правильно, цельно.Друзья рассказывали: Наташа знала, что умрет, и принимала это мудро, с достоинством, со смирением. Она часто ходила с мужем в храм — последние годы жизни научили их верить в Бога и полностью полагаться на него.Ренессансная женщина покинула сценуРектор ГИТИСа Григорий Заславский называл Наталью "ренессансным человеком", и неспроста. Она преподавала более двух десятилетий, писала сценарии к фильмам ("Измена", "Седьмая симфония", "Компенсация"), снимала кино ("Дочь", "Чистый взгляд", "Простой карандаш", "Плакать нельзя"). А также играла в театре, пела джаз и даже выпустила собственный диск в США.Назарова стала одним из сценаристов "Балканского рубежа" в 2019 году. Президент России Владимир Путин присвоил ей медаль "За труды в культуре и искусстве" в феврале 2024 года.Свой последний фильм "Филателия" она снимала уже тяжело больной. Получив за него Гран-при на фестивале "Окно в Европу" в августе 2024 года, Наталья быстро ушла со сцены — почувствовала себя плохо.Актриса, сценарист и режиссер Наталья Назарова умерла 2 апреля в возрасте 55 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище, а перед этим в Храме святителя Николая на Трех Горах состоялось отпевание.Непоправимое одиночествоДетей у пары не было. Теперь измученный болезнью 58 летний Геннадий Назаров остался совсем один, без своей главной опоры и поддержки."Как же будет теперь Геннадий Геннадьевич без нее?" — прошептала одна студентка другой, когда гроб выносили из храма. Этот вопрос повис в воздухе без ответа.Свежую могилу Натальи на 35-м участке Троекуровского кладбища завалили цветами. Место выбрано уединенное, вдали от громких имен. На деревянном кресте — ее фото, с которого она смотрит очень прямо, с достоинством.После отпевания собравшиеся проводили Наталью Вадимовну последними аплодисментами — громкими и продолжительными, как это принято в театральной среде. Но хватит ли этих аплодисментов, чтобы оценить подвиг женщины, которая больше 25 лет ежедневно спасала любимого человека, даже ценой собственной жизни?Выходит, что не всегда "любовь до гроба" — это просто красивые слова. Иногда это суровая реальность, за которую приходится платить самую высокую цену.

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сша, россия, наталья назарова, григорий заславский