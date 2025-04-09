"Отдала жизнь за мужа": судьба актрисы Натальи Назаровой
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРежиссер, сценарист Наталья Назарова на премьере киноальманаха "Петербург. Только по любви" в Москве
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ее имя никогда не мелькало в светской хронике, но история Натальи Назаровой заслуживает не меньшего внимания, чем судьбы скандальных звезд. Четверть века она боролась с тяжелой болезнью мужа, фактически вытащив его с того света и отказавшись ради этого от собственной карьеры. А когда победила — сама заболела онкологией. Что это — жертва любящего сердца или роковое стечение обстоятельств?
"Ты сейчас будешь делать то, что я скажу"
Их история началась в ГИТИСе, в 1991 году, на занятии, где девушки должны были научить юношей танцевать. 21-летняя Наташа сразу заметила веселого и обаятельного 24-летнего Гену. "Ты сейчас будешь делать то, что я скажу", — строго велела она. И с вальса началась их жизнь.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкСоздатели картины "Дочь" режиссеры Александр Касаткин и Наталья Назарова
Создатели картины "Дочь" режиссеры Александр Касаткин и Наталья Назарова
После занятия Геннадий пригласил ее к своей маме... на курицу! Вкус которой Наташа не могла забыть многие годы. "А я была такая авантюристка, что согласилась. Меня встретила интеллигентнейшая семья, мы съели безумно вкусную курицу. Начали встречаться — и в итоге получилась семья", — рассказывала позже актриса.
Кинотеатр "Иллюзион" в Москве
Молодые бегали в "Иллюзион", вместе покупали книги и, случалось, ссорились из-за неубранного на место томика. Как говорила сама Наталья: "Мы не объединились — мы приспособились". И она не представляла, что это "приспособление" станет главным испытанием ее жизни.
Четверть века борьбы
Судьба оказалась безжалостной к этой паре. У Геннадия Назарова обнаружили тяжелейшую болезнь почек в конце 1990-х годов. Многообещающий актер, снимавшийся у Кончаловского, Тодоровского-старшего, Досталя, Урсуляка, был вынужден прекратить карьеру.
Последний полнометражный фильм с его участием вышел в 2007 году — "Внук космонавта", сценарий к которому написала Наталья. После была только короткометражка о фронтовиках — и все. С кино оказалось покончено.
© Централ Партнершип (2007)Кадр из фильма "Внук космонавта"
© Централ Партнершип (2007)
Кадр из фильма "Внук космонавта"
Наталья взяла на себя все заботы — постоянные исследования, гемодиализы, корректировки лечения. "Насколько измученный болезнью, невероятно слабый Геннадий Геннадьевич ей благодарен. И как он любит ее. А Наташа была совершенно здоровая, сильная, цельная, ослепительно красивая, хоть и сильно уставшая…" — писал телеведущий Александр Ананьев.
Собственная битва Натальи
Жизнь предъявила Наталье страшный счет — после двух десятилетий борьбы за здоровье мужа она сама заболела раком. "Она отдала все силы, чтобы вытащить его. А вот он вытащить ее не смог", — говорили на похоронах.
"Я восхищался тем, как Наташа, превозмогая болезнь, продолжала работать над производством фильма", — рассказывал Геннадий Назаров на отпевании. Он добавил, что жена "жила как настоящая христианка" — достойно, правильно, цельно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Плакать нельзя" Наталья Назарова на премьере в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате в Москве
Режиссер фильма "Плакать нельзя" Наталья Назарова на премьере в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате в Москве
Друзья рассказывали: Наташа знала, что умрет, и принимала это мудро, с достоинством, со смирением. Она часто ходила с мужем в храм — последние годы жизни научили их верить в Бога и полностью полагаться на него.
Ренессансная женщина покинула сцену
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский называл Наталью "ренессансным человеком", и неспроста. Она преподавала более двух десятилетий, писала сценарии к фильмам ("Измена", "Седьмая симфония", "Компенсация"), снимала кино ("Дочь", "Чистый взгляд", "Простой карандаш", "Плакать нельзя"). А также играла в театре, пела джаз и даже выпустила собственный диск в США.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкТворческая группа фильма "Дочь" режиссеры Наталья Назарова, Александр Касаткин, актер Владимир Мишуков на церемонии награждения лауреатов фестиваля в Зимнем театре в Сочи
Творческая группа фильма "Дочь" режиссеры Наталья Назарова, Александр Касаткин, актер Владимир Мишуков на церемонии награждения лауреатов фестиваля в Зимнем театре в Сочи
Назарова стала одним из сценаристов "Балканского рубежа" в 2019 году. Президент России Владимир Путин присвоил ей медаль "За труды в культуре и искусстве" в феврале 2024 года.
Свой последний фильм "Филателия" она снимала уже тяжело больной. Получив за него Гран-при на фестивале "Окно в Европу" в августе 2024 года, Наталья быстро ушла со сцены — почувствовала себя плохо.
© Самокат (2024)Кадр из фильма "Филателия"
© Самокат (2024)
Кадр из фильма "Филателия"
Актриса, сценарист и режиссер Наталья Назарова умерла 2 апреля в возрасте 55 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище, а перед этим в Храме святителя Николая на Трех Горах состоялось отпевание.
Непоправимое одиночество
Детей у пары не было. Теперь измученный болезнью 58 летний Геннадий Назаров остался совсем один, без своей главной опоры и поддержки.
"Как же будет теперь Геннадий Геннадьевич без нее?" — прошептала одна студентка другой, когда гроб выносили из храма. Этот вопрос повис в воздухе без ответа.
Свежую могилу Натальи на 35-м участке Троекуровского кладбища завалили цветами. Место выбрано уединенное, вдали от громких имен. На деревянном кресте — ее фото, с которого она смотрит очень прямо, с достоинством.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРежиссер Наталья Назарова после пресс-показа художественного фильма "Плакать нельзя" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
Режиссер Наталья Назарова после пресс-показа художественного фильма "Плакать нельзя" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве
После отпевания собравшиеся проводили Наталью Вадимовну последними аплодисментами — громкими и продолжительными, как это принято в театральной среде. Но хватит ли этих аплодисментов, чтобы оценить подвиг женщины, которая больше 25 лет ежедневно спасала любимого человека, даже ценой собственной жизни?
Выходит, что не всегда "любовь до гроба" — это просто красивые слова. Иногда это суровая реальность, за которую приходится платить самую высокую цену.