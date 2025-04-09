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МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России - РИА Новости, 09.04.2025
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11:06 09.04.2025 (обновлено: 11:46 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nato-2010185268.html
МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России
МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России - РИА Новости, 09.04.2025
МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России
Страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:06:00+03:00
2025-04-09T11:46:00+03:00
нато
россия
европа
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В альянсе по-прежнему считают, что наша страна является долгосрочной угрозой и останется таковой даже после окончания украинского конфликта", - заключила Захарова.Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250408/nato-2010106573.html
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нато, россия, европа
НАТО, Россия, Европа
МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России

МИД РФ: страны НАТО имеют конфронтационные планы в отношении России

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В альянсе по-прежнему считают, что наша страна является долгосрочной угрозой и останется таковой даже после окончания украинского конфликта", - заключила Захарова.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Главком НАТО назвал усиление ВС России вызовом для альянса
8 апреля, 19:35
 
НАТОРоссияЕвропа
 
 
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