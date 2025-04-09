МИД рассказал о конфронтационных планах НАТО в отношении России
МИД РФ: страны НАТО имеют конфронтационные планы в отношении России
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В альянсе по-прежнему считают, что наша страна является долгосрочной угрозой и останется таковой даже после окончания украинского конфликта", - заключила Захарова.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Евросоюз за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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