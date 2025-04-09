https://ria.ru/20250409/nalogi-2010335119.html

Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов

Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов - РИА Новости, 09.04.2025

Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов

Площадки для налоговых махинаций в РФ становятся более профессиональными, требуется совместная работа налоговых органов и силовых ведомств для их выявления,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:15:00+03:00

2025-04-09T19:15:00+03:00

2025-04-09T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Площадки для налоговых махинаций в РФ становятся более профессиональными, требуется совместная работа налоговых органов и силовых ведомств для их выявления, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства. "За последние годы компании, которые уклоняются от уплаты налогов, прибегают к услугам "профессионалов", так называемых "площадок" по НДС, а не технических однодневок, как раньше", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба ФНС. "Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и "бумажный НДС", и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов", – пояснил он. Однако, по словам Егорова, налоговой службе совместно с силовыми ведомствами удается решать эту проблему. "Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая "техническая" компания, а часть "площадки". Эти знания позволяют нам совместно коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов "площадок" – конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже "бумажного" НДС", - сказал глава ФНС. Вместе с тем приоритетом он назвал предупреждение налоговых правонарушений. "Это предполагает изменение форматов взаимодействия с налогоплательщиком, более активное использование различных форм профилактического воздействия, а также повышение эффективности контрольно-аналитической работы. Данные направления тесно взаимосвязаны и служат достижению общей цели – сделать непривлекательным и опасным использование налоговых схем", – заявил он.

https://realty.ria.ru/20250311/rossija-2004269393.html

https://ria.ru/20250303/nalog-1864907614.html

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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, налоги