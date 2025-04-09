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Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов
Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов - РИА Новости, 09.04.2025
Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов
Площадки для налоговых махинаций в РФ становятся более профессиональными, требуется совместная работа налоговых органов и силовых ведомств для их выявления,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:15:00+03:00
2025-04-09T19:15:00+03:00
2025-04-09T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Площадки для налоговых махинаций в РФ становятся более профессиональными, требуется совместная работа налоговых органов и силовых ведомств для их выявления, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на коллегии ведомства. "За последние годы компании, которые уклоняются от уплаты налогов, прибегают к услугам "профессионалов", так называемых "площадок" по НДС, а не технических однодневок, как раньше", - сказал Егоров, слова которого приводит пресс-служба ФНС. "Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и "бумажный НДС", и обналичивание, в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов", – пояснил он. Однако, по словам Егорова, налоговой службе совместно с силовыми ведомствами удается решать эту проблему. "Мы научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие на то, что перед нами не отдельно взятая "техническая" компания, а часть "площадки". Эти знания позволяют нам совместно коллегами из ФСБ и МВД выявлять организаторов "площадок" – конкретных физических лиц, профессионально оказывающих услуги по продаже "бумажного" НДС", - сказал глава ФНС. Вместе с тем приоритетом он назвал предупреждение налоговых правонарушений. "Это предполагает изменение форматов взаимодействия с налогоплательщиком, более активное использование различных форм профилактического воздействия, а также повышение эффективности контрольно-аналитической работы. Данные направления тесно взаимосвязаны и служат достижению общей цели – сделать непривлекательным и опасным использование налоговых схем", – заявил он.
https://realty.ria.ru/20250311/rossija-2004269393.html
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экономика, россия, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, налоги
Экономика, Россия, Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Налоги
Глава ФНС рассказал о "профессионалах", помогающих уклоняться от налогов
Глава ФНС Егоров: площадки для налоговых махинаций становятся профессиональнее