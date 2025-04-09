Рейтинг@Mail.ru
Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 09.04.2025 (обновлено: 01:39 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nalogi-2010135586.html
Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области
Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области - РИА Новости, 09.04.2025
Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области
Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:34:00+03:00
2025-04-09T01:39:00+03:00
экономика
курская область
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_5515215262daec57db20361f5ad821d6.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах, до 1 декабря 2026 года, такой проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались ‎на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции ‎и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск". "Проект постановления предусматривает изменение в отношении указанных лиц срока уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, подлежащих уплате в 2024 году и в 2025 году, – не позднее ‎1 декабря 2026 года", - говорится в пояснительной записке. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление правительства РФ от 7 декабря 2024 года № 1735. Вместе с тем, проектом также предлагается внести изменение в постановление правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222, а именно уточнить критерии предоставления некоторых налоговых мер поддержки физическим лицам. Согласно постановлению правительства № 1222, получить эти меры поддержки могут организации и предприниматели, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Курской области или территория Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении. Так, проектом предлагается изменить этот критерий "с места осуществления предпринимательской деятельности на место жительства, учитывая возникающие сложности с идентификацией таких лиц у правительства Курской области и ФНС России". Проект постановления позволит указанным лицам высвободить средства ‎для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки ‎на обозначенной территории Курской области, указывается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240819/biznes-1967154333.html
https://ria.ru/20250331/nalog-2008474470.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20649/17/206491775_279:0:2946:2000_1920x0_80_0_0_57660b4a1fab3d12dbc411fc0a6738a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, курская область, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Курская область, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области

Для жителей курской области могут продлить срок уплаты налогов на имущество

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах, до 1 декабря 2026 года, такой проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались ‎на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции ‎и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск".
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам
19 августа 2024, 18:16
"Проект постановления предусматривает изменение в отношении указанных лиц срока уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, подлежащих уплате в 2024 году и в 2025 году, – не позднее ‎1 декабря 2026 года", - говорится в пояснительной записке. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление правительства РФ от 7 декабря 2024 года № 1735.
Вместе с тем, проектом также предлагается внести изменение в постановление правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222, а именно уточнить критерии предоставления некоторых налоговых мер поддержки физическим лицам.
Согласно постановлению правительства № 1222, получить эти меры поддержки могут организации и предприниматели, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Курской области или территория Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении. Так, проектом предлагается изменить этот критерий "с места осуществления предпринимательской деятельности на место жительства, учитывая возникающие сложности с идентификацией таких лиц у правительства Курской области и ФНС России".
Проект постановления позволит указанным лицам высвободить средства ‎для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки ‎на обозначенной территории Курской области, указывается в пояснительной записке.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Хинштейн рассказал, кого могут освободить от транспортного налога в регионе
31 марта, 17:56
 
ЭкономикаКурская областьРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала