Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области
Для жителей курской области могут продлить срок уплаты налогов на имущество
Здание Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах, до 1 декабря 2026 года, такой проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск".
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"Проект постановления предусматривает изменение в отношении указанных лиц срока уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, подлежащих уплате в 2024 году и в 2025 году, – не позднее 1 декабря 2026 года", - говорится в пояснительной записке. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление правительства РФ от 7 декабря 2024 года № 1735.
Вместе с тем, проектом также предлагается внести изменение в постановление правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222, а именно уточнить критерии предоставления некоторых налоговых мер поддержки физическим лицам.
Согласно постановлению правительства № 1222, получить эти меры поддержки могут организации и предприниматели, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Курской области или территория Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении. Так, проектом предлагается изменить этот критерий "с места осуществления предпринимательской деятельности на место жительства, учитывая возникающие сложности с идентификацией таких лиц у правительства Курской области и ФНС России".
Проект постановления позволит указанным лицам высвободить средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки на обозначенной территории Курской области, указывается в пояснительной записке.