https://ria.ru/20250409/nalogi-2010135586.html

Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области

Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области - РИА Новости, 09.04.2025

Минфин предложил продлить срок уплаты налогов жителям Курской области

Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:34:00+03:00

2025-04-09T01:34:00+03:00

2025-04-09T01:39:00+03:00

экономика

курская область

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минфин РФ предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах, до 1 декабря 2026 года, такой проект постановления правительства РФ, разработанный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались ‎на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции ‎и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск". "Проект постановления предусматривает изменение в отношении указанных лиц срока уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, подлежащих уплате в 2024 году и в 2025 году, – не позднее ‎1 декабря 2026 года", - говорится в пояснительной записке. Соответствующее изменение предлагается внести в постановление правительства РФ от 7 декабря 2024 года № 1735. Вместе с тем, проектом также предлагается внести изменение в постановление правительства РФ от 4 сентября 2024 года № 1222, а именно уточнить критерии предоставления некоторых налоговых мер поддержки физическим лицам. Согласно постановлению правительства № 1222, получить эти меры поддержки могут организации и предприниматели, местом нахождения (местом осуществления предпринимательской деятельности) которых является приграничная территория Курской области или территория Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении. Так, проектом предлагается изменить этот критерий "с места осуществления предпринимательской деятельности на место жительства, учитывая возникающие сложности с идентификацией таких лиц у правительства Курской области и ФНС России". Проект постановления позволит указанным лицам высвободить средства ‎для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки ‎на обозначенной территории Курской области, указывается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240819/biznes-1967154333.html

https://ria.ru/20250331/nalog-2008474470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, курская область, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)