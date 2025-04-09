https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010228201.html

Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство

Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство

ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:41:00+03:00

2025-04-09T13:41:00+03:00

2025-04-09T13:50:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007389821.html

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2025

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф