https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010228201.html
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство
ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:41:00+03:00
2025-04-09T13:41:00+03:00
2025-04-09T13:50:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007389821.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство
Набиуллина: ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство