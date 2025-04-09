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Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство - РИА Новости, 09.04.2025
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13:41 09.04.2025 (обновлено: 13:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010228201.html
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство
ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:41:00+03:00
2025-04-09T13:50:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ."Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Набиуллина заявила о поддержке ЦБ уголовной ответственности за дропперство

Набиуллина: ЦБ поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ЦБ РФ активно поддерживает введение уголовной ответственности за дропперство, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы активно поддерживаем введение уголовной ответственности за деятельность, которая называется дропперской", - сказала она, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.
"Мы еще поддерживаем ограничение количества карт на одного человека: потому что, когда оформляет, по сути дела, дроппер, сто карт, тысячи карт - это не для того, чтобы покрыть нормальные потребности людей", - добавила глава регулятора.
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Эксперты предупредили об опасности дропперства
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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