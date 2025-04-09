https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010227224.html

Набиуллина назвала цели ЦБ на год

Набиуллина назвала цели ЦБ на год - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина назвала цели ЦБ на год

Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:38:00+03:00

2025-04-09T13:38:00+03:00

2025-04-09T13:38:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также бороться с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ. "Скажу о тех задачах, которые Банк России ставит на этот год. Первое - это снижение инфляции. Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", - сказала она. Умеренная инфляция подразумевает умеренные ставки по кредитам, создает основу для инвестиций, а еще это путь к снижению бедности, пояснила Набиуллина. "Вторая важнейшая задача - повышение устойчивости наших банков, контроль кредитных рисков... третье направление - развитие рынка капитала", - добавила она. "Четвертое - мы будем делать все, чтобы мошенничество пошло на спад. Уверены, что суммарный эффект от принятых мер проявится уже в этом году", - продолжила Набиуллина. "Наконец, развитие национальной платежной инфраструктуры. Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции", - заключила глава регулятора.

https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010220126.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)