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Набиуллина назвала цели ЦБ на год - РИА Новости, 09.04.2025
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13:38 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010227224.html
Набиуллина назвала цели ЦБ на год
Набиуллина назвала цели ЦБ на год - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина назвала цели ЦБ на год
Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:38:00+03:00
2025-04-09T13:38:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также бороться с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ. "Скажу о тех задачах, которые Банк России ставит на этот год. Первое - это снижение инфляции. Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", - сказала она. Умеренная инфляция подразумевает умеренные ставки по кредитам, создает основу для инвестиций, а еще это путь к снижению бедности, пояснила Набиуллина. "Вторая важнейшая задача - повышение устойчивости наших банков, контроль кредитных рисков... третье направление - развитие рынка капитала", - добавила она. "Четвертое - мы будем делать все, чтобы мошенничество пошло на спад. Уверены, что суммарный эффект от принятых мер проявится уже в этом году", - продолжила Набиуллина. "Наконец, развитие национальной платежной инфраструктуры. Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции", - заключила глава регулятора.
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010220126.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала цели ЦБ на год

Набиуллина назвала борьбу с инфляцией и мошенничеством приоритетами на год

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Банк России на этот год ставит перед собой целями снижать инфляцию, повышать устойчивость банков, развивать рынок капитала и платежную инфраструктуру, а также бороться с мошенничеством, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности ЦБ.
"Скажу о тех задачах, которые Банк России ставит на этот год. Первое - это снижение инфляции. Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути, но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", - сказала она.
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Умеренная инфляция подразумевает умеренные ставки по кредитам, создает основу для инвестиций, а еще это путь к снижению бедности, пояснила Набиуллина.
"Вторая важнейшая задача - повышение устойчивости наших банков, контроль кредитных рисков... третье направление - развитие рынка капитала", - добавила она.
"Четвертое - мы будем делать все, чтобы мошенничество пошло на спад. Уверены, что суммарный эффект от принятых мер проявится уже в этом году", - продолжила Набиуллина.
"Наконец, развитие национальной платежной инфраструктуры. Россия здесь в числе мировых лидеров, несмотря на внешние ограничения и санкции", - заключила глава регулятора.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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