Рейтинг@Mail.ru
Прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжение роста экономики - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 09.04.2025 (обновлено: 13:11 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215310.html
Прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжение роста экономики
Прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжение роста экономики - РИА Новости, 09.04.2025
Прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжение роста экономики
Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:57:00+03:00
2025-04-09T13:11:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора."И наш прогноз, и прогноз правительства предполагает, что в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом", - сказала Набиуллина.Таким образом, по словам Набиуллиной, опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились. "Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
https://ria.ru/20250409/rossiya-2010216797.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжение роста экономики

Набиуллина: прогноз ЦБ и правительства предполагает продолжения роста экономики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Прогноз ЦБ и правительства РФ предполагает, что рост российской экономики продолжится в этом году, пусть и более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора.
"И наш прогноз, и прогноз правительства предполагает, что в этом году рост экономики продолжится, пусть и более умеренным темпом", - сказала Набиуллина.
Таким образом, по словам Набиуллиной, опасения, что повышение ключевой ставки приведет к рецессии, стагфляции, не подтвердились. "Ключевая ставка выполняет ту роль, которая отведена Банку России законодательством. Она защищает устойчивость рубля через поддержание ценовой стабильности, поддерживает реальные доходы граждан и создает условия для сбалансированного экономического роста", - подчеркнула она.
По прогнозу Банка России, экономика России по итогам текущего года вырастет на 1-2% после роста на 4,1% в 2023 и 2024 годах. По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%. Весной министерство обновит свой прогноз.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Набиуллина заявила о финансовой устойчивости большинства компаний в России
Вчера, 13:02
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала