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Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле - РИА Новости, 09.04.2025
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12:56 09.04.2025 (обновлено: 13:15 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215112.html
Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле
Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле - РИА Новости, 09.04.2025
Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле
Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:56:00+03:00
2025-04-09T13:15:00+03:00
экономика
госдума рф
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России", - сказала она, выступая в Госдуме.
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экономика, госдума рф, эльвира набиуллина
Экономика, Госдума РФ, Эльвира Набиуллина
Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле

Набиуллина: происходят тектонические изменения мировой торговли

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России", - сказала она, выступая в Госдуме.
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ЭкономикаГосдума РФЭльвира Набиуллина
 
 
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