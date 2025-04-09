https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010215112.html

Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле

Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле - РИА Новости, 09.04.2025

Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле

Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-09T13:15:00+03:00

экономика

госдума рф

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но пока сложно судить об их последствиях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику, и как отразятся на России", - сказала она, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20250409/dolgi-2010220400.html

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2025

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экономика, госдума рф, эльвира набиуллина