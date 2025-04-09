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МЧС доставило в Мьянму новую партию гуманитарной помощи

МЧС доставило в Мьянму новую партию гуманитарной помощи - РИА Новости, 09.04.2025

МЧС доставило в Мьянму новую партию гуманитарной помощи

МЧС России доставило в Мьянму очередную партию гуманитарной помощи, в него вошли электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:28:00+03:00

2025-04-09T17:28:00+03:00

2025-04-09T17:28:00+03:00

в мире

россия

мьянма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. МЧС России доставило в Мьянму очередную партию гуманитарной помощи, в него вошли электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба ведомства. "Двумя бортами Ил-76 чрезвычайного ведомства в Республику Союз Мьянма доставлен гуманитарный груз общей массой свыше 59 тонн. Российские спасатели передали в пострадавший от разрушительного землетрясения регион передвижные электростанции, палатки и одеяла, а также предметы первой необходимости", - говорится в сообщении. Ранее двумя самолётами МЧС России в республику было доставлено 68 тонн гуманитарного груза. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Погибли около 3,5 тысяч человек, еще почти 5 тысяч пострадали.

россия

мьянма

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде