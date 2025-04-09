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Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме - РИА Новости, 09.04.2025
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14:07 09.04.2025 (обновлено: 14:31 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/myanma-2010235452.html
Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме
Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме - РИА Новости, 09.04.2025
Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме
Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме, доложил главе ведомства Александру Куренкову по... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:07:00+03:00
2025-04-09T14:31:00+03:00
мьянма
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме, доложил главе ведомства Александру Куренкову по видео-конфернц-связи руководитель оперативной группы Сергей Воронцов."Активная фаза завершена. Сейчас уже к разбору завала привлекается тяжелая и инженерная техника", - сказал он.Куренков распорядился начать вывод российских спасателей из Мьянмы. "Учитывая, как вы сказали, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, проводится уже расчистка территории от строительного мусора, готовьте предложения по поэтапному выводу группировки", - обратился он к Воронцову.Руководитель оперативной группировки ведомства также доложил, что сегодня прилетят еще два борта МЧС России с гуманитарной помощью. "Будут доставлены также палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также уже более крупные передвижные электростанции, необходимые для запитки социальных объектов и инфраструктуры региона", - сказал Воронцов.На базе аэромобильного госпиталя МЧС российскими врачами оказана медицинская помощь более 330 местным жителям, пострадавшим в результате землетрясения, проведены более 60 хирургических манипуляций, добавил он.Спасатели МЧС обследовали 88 разрушенных зданий в поисках пострадавших на общей площади завалов в 129 тысяч квадратных метров. В первый же день операции российские спасатели извлекли из-под завалов живой беременную женщину. Работы велись круглосуточно.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Погибли около 3,5 тысяч человек, еще почти 5 тысяч пострадали.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику
В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мьянма, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
Мьянма, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме

МЧС РФ завершило активную фазу поисковой операции после землетрясения в Мьянме

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме, доложил главе ведомства Александру Куренкову по видео-конфернц-связи руководитель оперативной группы Сергей Воронцов.
"Активная фаза завершена. Сейчас уже к разбору завала привлекается тяжелая и инженерная техника", - сказал он.
Куренков распорядился начать вывод российских спасателей из Мьянмы. "Учитывая, как вы сказали, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, проводится уже расчистка территории от строительного мусора, готовьте предложения по поэтапному выводу группировки", - обратился он к Воронцову.
Руководитель оперативной группировки ведомства также доложил, что сегодня прилетят еще два борта МЧС России с гуманитарной помощью. "Будут доставлены также палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также уже более крупные передвижные электростанции, необходимые для запитки социальных объектов и инфраструктуры региона", - сказал Воронцов.
На базе аэромобильного госпиталя МЧС российскими врачами оказана медицинская помощь более 330 местным жителям, пострадавшим в результате землетрясения, проведены более 60 хирургических манипуляций, добавил он.
Спасатели МЧС обследовали 88 разрушенных зданий в поисках пострадавших на общей площади завалов в 129 тысяч квадратных метров. В первый же день операции российские спасатели извлекли из-под завалов живой беременную женщину. Работы велись круглосуточно.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Погибли около 3,5 тысяч человек, еще почти 5 тысяч пострадали.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
МьянмаРоссияАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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