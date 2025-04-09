Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме, доложил главе ведомства Александру Куренкову по видео-конфернц-связи руководитель оперативной группы Сергей Воронцов."Активная фаза завершена. Сейчас уже к разбору завала привлекается тяжелая и инженерная техника", - сказал он.Куренков распорядился начать вывод российских спасателей из Мьянмы. "Учитывая, как вы сказали, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, проводится уже расчистка территории от строительного мусора, готовьте предложения по поэтапному выводу группировки", - обратился он к Воронцову.Руководитель оперативной группировки ведомства также доложил, что сегодня прилетят еще два борта МЧС России с гуманитарной помощью. "Будут доставлены также палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также уже более крупные передвижные электростанции, необходимые для запитки социальных объектов и инфраструктуры региона", - сказал Воронцов.На базе аэромобильного госпиталя МЧС российскими врачами оказана медицинская помощь более 330 местным жителям, пострадавшим в результате землетрясения, проведены более 60 хирургических манипуляций, добавил он.Спасатели МЧС обследовали 88 разрушенных зданий в поисках пострадавших на общей площади завалов в 129 тысяч квадратных метров. В первый же день операции российские спасатели извлекли из-под завалов живой беременную женщину. Работы велись круглосуточно.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Погибли около 3,5 тысяч человек, еще почти 5 тысяч пострадали.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику
В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости.
мьянма, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
Мьянма, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Российские спасатели завершили активную фазу поисковой операции в Мьянме
МЧС РФ завершило активную фазу поисковой операции после землетрясения в Мьянме
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Спасатели МЧС РФ завершили активную фазу поисково-спасательной операции на месте землетрясения в Мьянме, доложил главе ведомства Александру Куренкову по видео-конфернц-связи руководитель оперативной группы Сергей Воронцов.
"Активная фаза завершена. Сейчас уже к разбору завала привлекается тяжелая и инженерная техника", - сказал он.
Куренков распорядился начать вывод российских спасателей из Мьянмы. "Учитывая, как вы сказали, что активная фаза поисково-спасательных работ завершается, проводится уже расчистка территории от строительного мусора, готовьте предложения по поэтапному выводу группировки", - обратился он к Воронцову.
Руководитель оперативной группировки ведомства также доложил, что сегодня прилетят еще два борта МЧСРоссии с гуманитарной помощью. "Будут доставлены также палатки, одежда, предметы первой необходимости, а также уже более крупные передвижные электростанции, необходимые для запитки социальных объектов и инфраструктуры региона", - сказал Воронцов.
На базе аэромобильного госпиталя МЧС российскими врачами оказана медицинская помощь более 330 местным жителям, пострадавшим в результате землетрясения, проведены более 60 хирургических манипуляций, добавил он.
Спасатели МЧС обследовали 88 разрушенных зданий в поисках пострадавших на общей площади завалов в 129 тысяч квадратных метров. В первый же день операции российские спасатели извлекли из-под завалов живой беременную женщину. Работы велись круглосуточно.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах. Погибли около 3,5 тысяч человек, еще почти 5 тысяч пострадали.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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