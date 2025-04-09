https://ria.ru/20250409/mvd-2010258904.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:55:00+03:00

2025-04-09T14:55:00+03:00

2025-04-09T16:27:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

общество

мошенничество

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы с граждан, кроме Федеральной таможенной службы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты "таможенных пошлин"... Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица – это мошенничество", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что ни одна организация, кроме ФТС, не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.

https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, мошенничество