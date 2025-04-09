https://ria.ru/20250409/mvd-2010258904.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин
Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:55:00+03:00
2025-04-09T14:55:00+03:00
2025-04-09T16:27:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
мошенничество
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы с граждан, кроме Федеральной таможенной службы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты "таможенных пошлин"... Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица – это мошенничество", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что ни одна организация, кроме ФТС, не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, мошенничество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Мошенничество
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин
МВД: запрос на предварительную оплату таможенных пошлин является мошенничеством