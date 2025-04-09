Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 09.04.2025 (обновлено: 16:27 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mvd-2010258904.html
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин
Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:55:00+03:00
2025-04-09T16:27:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы с граждан, кроме Федеральной таможенной службы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты "таможенных пошлин"... Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица – это мошенничество", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что ни одна организация, кроме ФТС, не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.
https://ria.ru/20250310/moshenniki-2004008564.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), общество, мошенничество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество, Мошенничество
МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

МВД: запрос на предварительную оплату таможенных пошлин является мошенничеством

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Запрос на предварительную оплату "таможенных пошлин" на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы с граждан, кроме Федеральной таможенной службы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты "таможенных пошлин"... Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица – это мошенничество", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что ни одна организация, кроме ФТС, не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту
10 марта, 09:33
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)ОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала