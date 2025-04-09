https://ria.ru/20250409/moskva-2010497296.html

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 10.04.2025

Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды

Жителям и гостям Москвы стоит быть внимательными на улице из-за непогоды, в среду ожидается усиление порывов ветра до 14 метров в секунду, возможно образование... РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-09T12:56:00+03:00

2025-04-10T14:56:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009621042_0:450:2748:1996_1920x0_80_0_0_3be3987ef1dcba174cf5c91033a81fd0.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы стоит быть внимательными на улице из-за непогоды, в среду ожидается усиление порывов ветра до 14 метров в секунду, возможно образование гололедицы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы… Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "В 5.00 провели очередное сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - добавляется в сообщении. Уточняется, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий.

https://realty.ria.ru/20250409/remont-2009998390.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы