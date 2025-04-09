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Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды - РИА Новости, 10.04.2025
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
Жителям и гостям Москвы стоит быть внимательными на улице из-за непогоды, в среду ожидается усиление порывов ветра до 14 метров в секунду, возможно образование... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-09T12:56:00+03:00
2025-04-09T12:56:00+03:00
2025-04-10T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы стоит быть внимательными на улице из-за непогоды, в среду ожидается усиление порывов ветра до 14 метров в секунду, возможно образование гололедицы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы… Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "В 5.00 провели очередное сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - добавляется в сообщении. Уточняется, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Жителей и гостей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за непогоды
Горхозяйство Москвы призвало граждан быть внимательными на улице из-за непогоды
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы стоит быть внимательными на улице из-за непогоды, в среду ожидается усиление порывов ветра до 14 метров в секунду, возможно образование гололедицы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, местами усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы… Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном в в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что городские службы непрерывно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. "В 5.00 провели очередное сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - добавляется в сообщении. Уточняется, что повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий.