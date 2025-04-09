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Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике - РИА Новости, 09.04.2025
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14:53 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/moskva-2010257822.html
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике - РИА Новости, 09.04.2025
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике
Тимирязевский суд Москвы на 15 суток арестовал за хулиганство мужчину, в поликлинике разлившего растительное масло на лестнице и перилах травматологического... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:53:00+03:00
2025-04-09T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 15 суток арестовал за хулиганство мужчину, в поликлинике разлившего растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения и засорившего туалеты, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судьи Тимирязевского районного суда города Москвы Казанцев Константин Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде. Там добавили, что фигурант, находясь в городской поликлинике, выражая явное неуважение к обществу, разлил растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения, а также забил четыре туалета детскими памперсами. Казанцев пояснил, что был возмущен отказом ему в приеме врачом и таким способом решил привлечь к своей проблеме внимание руководства поликлиники.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике

Москвич получил 15 суток после того, как намеренно засорил туалеты в поликлинике

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 15 суток арестовал за хулиганство мужчину, в поликлинике разлившего растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения и засорившего туалеты, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением судьи Тимирязевского районного суда города Москвы Казанцев Константин Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде.
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Там добавили, что фигурант, находясь в городской поликлинике, выражая явное неуважение к обществу, разлил растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения, а также забил четыре туалета детскими памперсами.
Казанцев пояснил, что был возмущен отказом ему в приеме врачом и таким способом решил привлечь к своей проблеме внимание руководства поликлиники.
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