https://ria.ru/20250409/moskva-2010257822.html
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике - РИА Новости, 09.04.2025
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике
Тимирязевский суд Москвы на 15 суток арестовал за хулиганство мужчину, в поликлинике разлившего растительное масло на лестнице и перилах травматологического... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:53:00+03:00
2025-04-09T14:53:00+03:00
2025-04-09T14:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы на 15 суток арестовал за хулиганство мужчину, в поликлинике разлившего растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения и засорившего туалеты, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением судьи Тимирязевского районного суда города Москвы Казанцев Константин Валерьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказали в суде. Там добавили, что фигурант, находясь в городской поликлинике, выражая явное неуважение к обществу, разлил растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения, а также забил четыре туалета детскими памперсами. Казанцев пояснил, что был возмущен отказом ему в приеме врачом и таким способом решил привлечь к своей проблеме внимание руководства поликлиники.
https://ria.ru/20250320/butylka-2006238433.html
https://ria.ru/20240523/proisshestviya-1947930773.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Москвич получил 15 суток после того, как засорил туалеты в поликлинике
Москвич получил 15 суток после того, как намеренно засорил туалеты в поликлинике